Côte d’Ivoire : Cissé Bacongo élevé au rang de docteur honoris causa

Ibrahim Cissé Bacongo a été distingué docteur honoris causa par Glory International University (GIU) basée en Californie. Le maire de Koumassi n’a pas caché sa joie après cette distinction.

Côte d’Ivoire : Cissé Bacongo récompensé pour son engagement envers la société

Ibrahim Cissé Bacongo est désormais docteur honoris causa. Le maire de la commune de Koumassi a été élevé à ce grade par la Glory International University (GIU), se trouvant aux États-Unis, précisément en Californie. « C’est avec une profonde gratitude que je partage l’extraordinaire nouvelle d’être élevé au rang de Docteur Honoris Causa par la prestigieuse Glory International University (GIU) basée en Californie, États-Unis », a-t-il déclaré.

Le secrétaire exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a fait remarquer que cette distinction est une reconnaissance symbolique pour ses contributions exceptionnelles qui soulignent l’influence positive et l’impact significatif dans son domaine.

Par ailleurs, Ibrahim Cissé Bacongo ajoute que sa distinction représente un témoignage de son engagement envers l’inspiration des générations présentes et futures. « Merci à la GIU pour cet honneur, et je reste déterminé à poursuivre mon engagement envers le service et la contribution positive à la société », at-il conclu.