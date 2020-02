Côte d’Ivoire: clôture de la phase 2 du dialogue politique sur le code électoral

Le Premier Ministre ivoirien Amadou GON Coulibaly, a procédé, ce lundi 17 février, à la Primature, à la clôture de la phase 2 du dialogue politique sur le code électoral qui a débuté le 6 janvier dernier, sur instructions du Président de la République, Chef de l’Etat, S.E.M. Alassane Ouattara.

Il a rappelé que cette phase 2 avait été saluée par toutes les parties prenantes aussi bien les partis et groupements politiques, que les organisations de la société civile dans leur diversité.

Les participations effectives et actives de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile augurent de lendemains meilleurs pour la démocratie en Côte d’Ivoire. Les acteurs ont pu noter la volonté de tous d’aller à des élections apaisées.

A l’issue de cette phase 2, le Premier Ministre a noté des points de convergence, des points d’accord, des points de convergence possible, des désaccords et des recommandations à l’endroit de l’administration et de la Commission Electorale Indépendante, pour rendre le processus encore plus efficace.

La délégation, mandatée par le Président de la République, qu’il a eu l’honneur de conduire, rendra compte au Chef de l’Etat et au Gouvernement, conformément aux dispositions en vigueur. Ils aviseront.

Enfin, il a remercié l’ensemble des parties prenantes pour leur participation active.

Traore Adams Breaking News

