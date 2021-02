Côte d’Ivoire : COJEP, CHARLES BLÉ GOUDÉ nomme les membres du directoire conduit par Patrice SARAKA

Le président du Congrès Panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples, CHARLES BLÉ GOUDÉ procède ce lundi 8 février 2021, à la nomination les membres directoire de son parti.

DÉCISION N°012/07-02-2021/COJEP/PRESI PORTANT NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT, DU PORTE-PAROLE DU COJEP, ET DU DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉSIDENT DU COJEP

Le Président du parti,

Vu la Constitution (loi N°2016-886 du 08 novembre 2016) de la République de Côte d’Ivoire ;

Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques ;

Vu les résolutions du 1er Congrès Ordinaire des 17 et 18 août 2019 ;

Vu les Statuts et le Règlement Intérieur du Congrès Panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP) ;

Vu les nécessités de service, les objectifs du parti et ses besoins de fonctionnement ;

DÉCIDE

*Article 1 😘 sont nommés membres du Conseil Exécutif National (CEN) aux fonctions et attributions y afférentes, les personnalités dont les noms et prénoms suivent :

1- est nommé Secrétaire Général, chef du Secrétariat exécutif , chargé de la vie du parti, le camarade Docteur Patrice SARAKA ;

2- est nommé premier Vice-président du COJEP, *Directeur de l’école du parti* , chargé de la formation, le camarade Roselin BLY ;

3- est nommé vice-président, Porte-parole du COJEP , le camarade Martial YAVO;

4- est nommé vice-président chargé des relations avec les partis politiques, syndicats et la société civile, Directeur de cabinet du Président du parti, le camarade Youssouf DIABY

Article 2: dans l’optique de la mise en place d’un Conseil Exécutif National complet, le président du parti continue les consultations

Article 3: la présente décision abroge toutes dispositions antérieures

Article 4: le Secrétaire Général du parti, est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera.

Fait à LA HAYE, le 08 février 2021

CHARLES BLÉ GOUDÉ

PRÉSIDENT DU COJEP

