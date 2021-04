Côte d’Ivoire: combats à Duékoué, El Hadj Mamadou Traoré pro-Soro dit des vérités

Quand RFI et France 24 décrivaient l’offensive des FRCI sur Duékoué et Abidjan, ces médias parlaient de forces pro-Ouattara et non de Forces pro-Soro. Et leur qualification de ces forces n’étaient pas faites au hasard. Ces forces ont fait leur offensive, non pas pour installer Guillaume Soro au pouvoir mais pour installer quelqu’un d’autre. Le bénéficiaire de cette offensive de ces forces ,ce n’est pas Guillaume Soro. Comme le bénéficiaire de l’offensive des FDS est bien Laurent Gbagbo. C’est pourquoi il a été convoqué à la CPI. Il est bon de le savoir.

