Côte d’Ivoire : comment Ouattara active d’avantage ses Ministres

Pour le premier conseil des ministres de 2020, Ouattara a demandé aux membres du gouvernement de davantage investir le terrain.

“Je demande aux membres du gouvernement d’être régulièrement sur le terrain. Vous devez œuvrer à la préservation de la paix, à la cohésion sociale, l’entente cordiale, en un mot le vivre ensemble qui doit demeurer le leitmotiv de notre parti le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix)”, a déclaré M. Ouattara.

Il a félicité ses collaborateurs pour les résultats tangibles obtenus au profit des populations en 2019. “Ces résultats, de mieux en mieux ressentis, ont été possibles grâce aux efforts du gouvernement et je vous encourage à persévérer dans cette dynamique en relevant les défis restants”, a-t-il indiqué.

Le président de la République, Alassane Ouattara a instruit en 2019 le gouvernement de mener les actions de référence visant à permettre aux populations ivoiriennes, notamment les plus vulnérables, de voir leurs conditions de vie nettement s’améliorer. Il s’agit d’amplifier et d’accélérer le rythme des réformes et des progrès réalisés depuis 2012, en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités en Côte d’Ivoire.

L’ensemble des activités prévues en 2019 connaît une évolution importante sur le terrain. Les populations commencent à ressentir « l’effectivité du PSgouv », s’était félicité, courant novembre 2019, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, faisant le point des actions menées dans la mise en œuvre de ce programme.

Ce programme social du gouvernement repose sur 5 axes stratégiques, notamment la fourniture aux populations des services de santé de proximité, le renforcement des conditions d’accès des populations aux services essentiels, l’amélioration de l’employabilité et l’accès à un emploi décent et stable des jeunes et des femmes, la création de conditions d’amélioration du bien-être des populations en milieu rural. Il comprend 156 actions dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d’accompagnement de l’action sociale.

“Le vaste chantier de modernisation de notre pays doit se poursuivre et s’intensifier” a déclaré lors du premier Conseil des ministres 2020 le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, assurant que “le gouvernement œuvrera chaque jour davantage pour l’émergence de la Côte d’Ivoire et l’amélioration des conditions de vie des populations, conformément aux importants efforts déjà faits depuis 2011”.

Il a en outre annoncé que le gouvernement ouvrira dès ce mois (janvier 2020, NDLR) le dialogue avec les partis politiques et la société civile sur le code électoral. “Le cycle vertueux amorcé par notre pays depuis 2015 doit se poursuivre”, a insisté le chef du gouvernement.

Avec Yeclo

Comments

comments