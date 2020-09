Côte d’Ivoire : Communiqué du Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires (GPS)

ABIDJAN, LE 14 SEPTEMBRE 2020

RESOLUTION N° 02 /2020

Adoptée par le Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires (GPS)

Le Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de Générations et Peuples Solidaires (GPS),

Sur convocation du Président de Générations et Peuples Solidaires,

Et comme suite à cette convocation du Président du Comité d’Orientation et de Coordination (COC) de GPS,

Les membres dudit Comité réunis en session extraordinaire ce lundi 14 septembre 2020, sous la présidence de Mme Minata KONE épouse Zié, coordonnatrice par intérim de la Délégation GPS-Côte d’Ivoire, représentant le Président de GPS M. SORO Kigabfori Guillaume,

Ont examiné avec une attention particulière l’actualité politique nationale, après le dépôt du dossier de candidature de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume.

Considérant qu’en dépit des désapprobations de la Communauté nationale et internationale le Chef de l’Etat sortant maintient, à ce jour, sa candidature anticonstitutionnelle, et a même fait acte de candidature en déposant son dossier auprès de la Commission Electorale Indépendante le 23 août 2020 ;

Considérant les violentes répressions enregistrées à l’occasion des marches éclatées pacifiques organisées par la société civile et l’opposition pour marquer la désapprobation du Peuple ivoirien contre le 3ème mandat du Président sortant. Ces répressions qui se sont soldées par une vingtaine de morts, de nombreux blessés et plusieurs arrestations dont celles de la Coordonnatrice GPS Côte d’Ivoire et trois (3) membres de ladite Délégation, celles de vingt-deux (22) membres de la Délégation régionale GPS du Poro ainsi que celles de plusieurs acteurs de la société civile ;

Se félicitant de ce que, malgré les tracasseries, le Président de Générations et Peuples Solidaires a effectivement fait acte de candidature en déposant à la CEI, le lundi 31 août 2020, son dossier de candidature avec l’ensemble des 13 pièces requises, conformément au Code électoral, pour faire acte de candidature ;

Se félicitant de la cérémonie d’investiture du candidat de Générations et Peuples Solidaires organisée, le dimanche 13 septembre 2020, par l’ensemble des partis politiques, des Mouvements et Associations ;

Et demeurant dans l’attente de la proclamation par le Conseil Constitutionnel de la liste des candidatures retenues pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020,

Le Comité d’Orientation et de Coordination note que notre pays la Côte d’Ivoire se trouve à nouveau dans un tournant périlleux de son histoire.

Le Comité d’Orientation et de Coordination, prenant acte de tout ce qui précède, présente ses condoléances aux familles des personnes tombées sous les balles assassines du régime RHPD. Il exprime ses vœux de prompt rétablissement aux blessés de cette barbarie et son soutien aux personnes injustement arrêtés et détenus des suites des marches éclatées de la Société civile.

Le Comité d’orientation et de Coordination réaffirme, une fois encore, son soutien indéfectible à la candidature du Président de GPS, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, à l’élection présidentielle d’octobre 2020 et s’engage à tout mettre en œuvre pour lui assurer une victoire éclatante à l’issue de ce scrutin du 31 octobre 2020.

Le Comité d’Orientation et de Coordination :

félicite l’ensemble des ivoiriens qui ont bien voulu accorder leur parrainage à Monsieur SORO Kigbafori Guillaume pour la constitution de son dossier de candidature, lui traduisant ainsi la grande confiance que les filles et les fils de ce pays place en lui et leur engagement à le porter à la magistrature suprême ; traduit sa gratitude à l’ensemble des formations politiques qui ont bien voulu marquer leur confiance au Président de GPS en lui accordant leur investiture, en l’occurrence, le RACI, le MVCI, l’UDS, l’ANC ; salue l’ensemble des partis politiques, des mouvements et tous les adhérents de GPS pour la mobilisation exemplaire et disciplinée dont ils ont fait preuve à l’occasion du dépôt du dossier de candidature de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, à la CEI. Il les invite à demeurer mobilisés pour la suite et à poursuivre le travail sur le terrain ; condamne, à nouveau, la candidature anticonstitutionnelle du Président sortant qui non seulement pourrait semer les troubles dans le pays, mais surtout met à mal les nombreux acquis démocratiques auxquels le peuple de Côte d’Ivoire demeure profondément attaché ; interpelle, avec la plus grande insistance, le Conseil Constitutionnel sur sa responsabilité devant l’histoire à ce tournant important de la vie de notre pays et l’invite à dire le droit pour éviter à la Côte d’Ivoire des conséquences dommageables dont il pourrait se rendre coupable du fait d’un rejet éventuel de la candidature de son Président ; invite la Communauté nationale et internationale à œuvrer, par tout moyen, pour l’organisation dans notre pays d’une élection transparente et ouvertes à tous, dans le strict respect de notre loi fondamentale, afin de permettre aux ivoiriens de choisir librement leur prochain Président de la République ; se tient à la disposition du Président de GPS pour tout mot d’ordre à venir pour sauver la démocratie dans notre pays et lui renouvelle son quitus dans cette perspective.

Fait à Abidjan, le 14 septembre 2020

Le Comité

