Côte d’Ivoire : Communiqué du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Dans un communiqué rendu public ce jour, le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle invite les personnels administratifs et d’encadrement, les enseignants et les élèves bloqués à l’interieur du pays de prendre attache avec la Direction Régionale ou Départementale de l’Education Nationale de leur lieu de résidence.

Ci dessus le dit communiqué:

L’école a repris à l’intérieur du pays le lundi 18 mai 2020. Depuis le dimanche 17 mai 2020, des convois de cars partent d’Abidjan, pour assurer le retour des élèves, des enseignants et des personnels administratifs vers leurs lieux de résidence, dans les villes de l’intérieur du pays.

La réouverture des établissements scolaires situés dans le périmètre du Grand Abidjan est programmée le lundi 25 mai 2020. En prélude, les personnels administratifs et d’encadrement, les enseignants et les élèves, qui se trouvent actuellement à l’intérieur du pays, sont invités à contacter la Direction Régionale ou Départementale de l’Education Nationale de leur lieu de résidence afin de s’enregistrer pour leur retour à Abidjan.

Les frais de transport sont à la charge des voyageurs eux–mêmes.

Toute cette opération est conduite dans le strict respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement et en concertation avec l’administration scolaire locale et l’ensemble des partenaires de l’école, notamment les Ministères de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Santé et des Transports, ainsi que le Haut conseil des entreprises de transport routier de Côte d’Ivoire, représentés dans la Région.

Sapel Moné

Comments

comments