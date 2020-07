Côte d’Ivoire : Communiqué du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani

Le mercredi 8 juillet 2020, le RHDP a été durement éprouvé par le brutal rappel à Dieu de son candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre prochain, l’ex Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs Président du Directoire du RHDP.

En cette circonstance particulièrement douloureuse, le RHDP a pu noter un immense élan de solidarité et de compassion au plan national et international.

Au plan international, des messages de soutien et de compassion ont afflué de partout dans le monde, pour saluer la mémoire et la grandeur de l’illustre disparu, relever ses immenses qualités humaines et professionnelles.

Des Chefs d’Etats et de Gouvernements, des personnalités du monde politique et diplomatique n’ont pas hésité, en dépit du contexte sanitaire mondial marqué par la pandémie de la Covid-19, à effectuer le déplacement d’Abidjan pour exprimer leur solidarité au peuple ivoirien, à son Chef, le Président Alassane Ouattara et à la famille du défunt.

Le RHDP a pu noter en outre, au plan national, une grande manifestation de compassion et de soutien au Chef de l’Etat, au RHDP, ainsi qu’à la famille de l’illustre disparu, de toutes les forces vives de la nation et de toutes les forces et leaders politiques.

Le RHDP a pu noter enfin, une grande mobilisation de tous les Ivoiriens, de tous les amis de la Côte d’Ivoire, de toutes les régions de la Côte d’Ivoire, de toutes les communautés et de toutes les confessions religieuses qui se sont associés à toutes les étapes des obsèques qui se sont achevées le 17 juillet dernier avec l’inhumation qui a eu lieu à Korhogo.

Aussi, le RHDP voudrait exprimer ses vifs remerciements aux Chefs d’Etats et de Gouvernements, aux délégations étrangères, au corps diplomatique, aux responsables d’organisations internationales, au peuple de Côte d’Ivoire, aux présidents d’Institutions, aux leaders et forces politiques, aux chefs de communautés, aux responsables religieux, aux délégations issues des 31 régions de la Côte d’Ivoire qui ont tenu à manifester leur solidarité au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, au RHDP et à la grande famille Gon Coulibaly, depuis l’annonce de ce deuil.

Le RHDP tient spécialement à exprimer sa gratitude au Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, par ailleurs Président du RHDP, pour son implication personnelle à toutes les étapes de ces obsèques et qui a aussi veillé à la parfaite organisation de celles-ci afin d’offrir des funérailles dignes à son « fils » Amadou Gon Coulibaly.

A nos braves militants qui ont su rester dignes dans la douleur malgré le choc provoqué par cette cruelle perte, le RHDP voudrait leur renouveler ses condoléances les plus émues et les rassurer qu’ils peuvent, comme ils l’ont toujours fait, continuer de faire confiance au Président du parti, Son Excellence Alassane Ouattara qui demeure plus que jamais disponible et à l’écoute de sa base.

Fait à Abidjan, le 22 juillet 2020

𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙀 𝙍𝙃𝘿𝙋

𝙇𝙀 𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀-𝙋𝘼𝙍𝙊𝙇𝙀 𝙋𝙍𝙄𝙉𝘾𝙄𝙋𝘼𝙇

𝙇𝙀 𝙈𝙄𝙉𝙄𝙎𝙏𝙍𝙀

𝙆𝙊𝘽𝙀𝙉𝘼𝙉 𝙆𝙊𝙐𝘼𝙎𝙎𝙄 𝘼𝘿𝙅𝙊𝙐𝙈𝘼𝙉𝙄

Comments

comments