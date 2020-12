Côte d’Ivoire : Communiqué du Procureur de la République d’Abidjan

COMMUNIQUE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’ABIDJAN

Le Mardi 03 novembre 2020 aux environs de 18 heures, le nommé KOUAKOU Charles, habitant du village d’Abli-Bonikro, dans la commune de Toumodi, s’est rendu au domicile d’un de ses amis du village d’Abli-Alloukro à l’invitation de ce dernier. Y étant, il s’est retrouvé en face de dizaines de jeunes surexcités munis d’armes et de gourdins.

Se sentant en danger, KOUAKOU Charles a appelé au téléphone le nommé KOUAKOU Fabrice, un des collaborateurs de son frère, Monsieur Amédée KOUAKOU, afin que celui-ci lui vienne en aide accompagné des vigiles affectés à la surveillance du domicile de Monsieur Amédée KOUAKOU à Abli-Bonikro.

Lorsque Kouakou Fabrice et 09 vigiles arrivent à la rescousse de KOUAKOU Charles, ils sont accueillis par des tirs de fusil de type calibre 12, qui ont malheureusement atteint huit (08) d’entre eux.

Malgré ces tirs, Kouakou Charles a pu être extrait et conduit en lieu sûr quand les nommés Kouakou Fabrice et Diabate Aboubacar, grièvement blessés, ont été laissés sur place.

Revenus par la suite leur porter secours et assistance, les rescapés ont constaté avec effroi, qu’en plus d’avoir été atteints par des tirs de fusil de type calibre 12, ceux-ci avaient été égorgés.

Au bilan, on dénombre deux (02) morts et six (06) blessés par arme à feu et par arme blanche (machette) parmi les personnes chargées de la sécurité du domicile privé de Monsieur Amédée KOUAKOU.

L’enquête conduite par mon parquet a permis l’interpellation de vingt-trois (23) personnes à Abli-Alloukro, la saisie de sept (07) fusils de type calibre 12, de munitions compatibles avec lesdits fusils, de vingt-sept (27) machettes, de deux (02) flèches, d’une (01) daba, d’un (01) couteau et de dix-huit (18) téléphones portables.

Les personnes interpellées ont été transférées à Abidjan pour enquête en vue de faire la lumière sur ces évènements particulièrement graves.

Fait à Abidjan, le 09 décembre 2020

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

ADOU Richard Christophe

