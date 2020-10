Côte d’Ivoire : Communiqué du secrétariat général du RACI relatif aux dernières nominations opérées par l’ex président du parti

Communiqué du secrétariat général du RACI relatif aux dernières nominations opérées par l’ex président du parti.

Le Secrétariat général du Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI) a constaté ces dernières heures des nominations opérées par le Député KANIGUI MAMADOU SORO, ex-Président du Parti.

Est-il besoin de rappeler qu’en date du 06 octobre 2020, le Directoire du Parti, face à ce qui s’avérait un acte de haute trahison, a de droit retiré le quitus qu’il avait donné au désormais ex-Président en vue de la jouissance provisoire des attributions liées à la fonction suprême du Parti, ce dans l’attente de la tenue du 1er Congrès ordinaire, seule source de légitimation et de légitimité de ladite fonction ?

En outre, le Secrétariat général s’étonne qu’en dépit des restrictions judiciaires lui interdisant toute activité politique, l’ex-President s’accommode impunément de l’exercice de la fonction politique dorénavant usurpée de Président du RACI.

Point besoin donc d’informer l’opinion publique que les nominations par lui actées depuis le 06 octobre 2020 sont nulles et de nul effet.

C’est l’occasion pour le Secrétariat général du RACI d’inviter les cadres, militants et militantes du Parti au discernement et à la sérénité, et de les rassurer qu’une réflexion est mûrement menée en vue de dégager la solution la meilleure à cet imbroglio savamment orchestré dans un but désormais su de tous.

Fait à Abidjan, le jeudi 22 octobre 2020.

ABI-DAMAN KONE.

Secrétaire général adjoint du RACI chargé de la Communication et de l’Information.

