Côte d’Ivoire : Communiqué final de la fin de Mission de la délégation ministérielle de la Cedeao en Côte d’Ivoire (Communiqué)

Une mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) conduite par son Excellence Shirley Ayorkor Botchwey séjourne depuis hier à Abidjan dans le cadre du suivi de la mission conjointe de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des Nations unies après son récent séjours au Pays. Ci dessous le communiqué final.

Dans le cadre du suivi de la récente mission conjointe de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine (UA) et des Nations Unies (UN) qui a eu lieu du 4 au 7 octobre 2020, une mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO s’est rendue en République de Côte d’Ivoire du 17 au 19 octobre 2020, dans le cadre des efforts de la CEDEAO pour promouvoir une élection présidentielle inclusive, crédible, transparente et pacifique en République de Côte d’Ivoire.

La précédente Mission conjointe visée ci-dessus, avait entre autres, formulé les recommandations suivantes :

La mission conjointe avait encouragé la CEI à poursuivre les réunions avec les différents candidats pour trouver des solutions aux problèmes en suspens.

La Mission conjointe avait exhorté toutes les parties prenantes à promouvoir le dialogue et à s’engager dans l’organisation et la tenue d’élections crédibles, transparentes et inclusives, respectueuses des droits de l’homme et tenant compte des mesures préventives liées à la propagation de la pandémie de Covid-19.

La Mission les avait encouragées à sécuriser le processus électoral ainsi que la protection de la sécurité physique des candidats et de leurs partisans avant, pendant et après l’élection du 31 octobre 2020. Enfin, elle les a exhortées à revoir et à respecter le Code de bonne conduite des partis politiques, des forces politiques et des candidats à l’élection, afin de favoriser la création d’un environnement propice à la tenue d’une élection démocratique, gage de paix, de cohésion nationale et de développement de la République de Côte d’Ivoire.

Le but de cette mission ministérielle était donc de poursuivre les engagements avec les principales parties prenantes dans le processus électoral, notamment les candidats à l’élection présidentielle afin d’assurer l’inclusivité, la transparence et la crédibilité du processus afin.

de maintenir la paix et la stabilité avant, pendant et après l’élection présidentielle prévue.

La Mission a été conduite par S.E. Shirley Ayorkor BOTCHWEY, Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale de la République du Ghana et Présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. Elle a été accompagnée du Général Francis A. BEHANZIN, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO.

La Mission a rendu une visite de courtoisie à Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, Président de la République. En saluant la mission, le Président Ouattara a exprimé sa gratitude à la CEDEAO pour son accompagnement au processus électoral et a réitéré son engagement en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité en Côte d’Ivoire et de la conduite d’une élection présidentielle inclusive, pacifique et transparente.

La Mission a tenu des consultations avec les principales parties prenantes, notamment le Premier Ministre, Hamed BAKAYOKO, l’ancien Président Henri Konan BEDIE, M. Pascal Affi N’GUESSAN et M. Bertin Kouadjo KONAN. En outre, la Mission a rencontré le groupe informel des ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire, qui comprenait des ambassadeurs des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

La Mission a noté la persistance des points de divergence relatifs au processus électoral, notamment, la plainte du Parti démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI) et du Front Populaire Ivoirien (FPI) au sujet de la faible représentation des partis politiques de l’opposition au sein de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.).

La Mission a observé la méfiance persistante des candidats et acteurs politiques à entreprendre des initiatives de dialogue constructif pour une solution durable aux différends qui les opposent dans le processus électoral en cours. A cet effet, la mission a exhorté les candidats à se focaliser sur des points réalistes devant aider au dénouement des différends en vue d’une participation inclusive, transparente, crédible et non violente à l’élection présidentielle.

La Mission a exhorté les candidats à l’élection présidentielle ainsi que les partis politiques à faire des efforts considérables afin de parvenir à un accord concernant l’élection.

La Mission a réitéré son appel à la CEI pour qu’elle poursuive ses réunions avec les différents candidats pour trouver des solutions aux problèmes en suspens.

La Mission a exhorté les candidats à la présidentielle du PDCI et du FPI à reconsidérer sérieusement la décision de boycotter l’élection et l’appel à leurs partisans à se lancer dans la désobéissance civile pour protester contre le processus électoral, mais plutôt à oeuvrer de façon sérieuse pour parvenir à un consensus sur le processus électoral puis qu’ ils pourraient ne pas être en mesure de contrôler les excès qui résulteraient de leur appel à la désobéissance civile.

La Mission a fermement condamné les actes récents de violence et appelé toutes parties à faire preuve de maximum de retenue .

La Mission a exhorté les autorités compétentes à inviter les forces de sécurité à rester neutres, impartiales et professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. De même, la Mission a appelé tous les candidats et leurs partisans à faire preuve de tolérance et à éviter des propos incendiaires et de discours haineux qui pourraient conduire à la violence et rendre responsables les auteurs et commanditaires, soit individuellement ou de manière collective.

La Mission a assuré les autorités ivoiriennes et les parties prenantes du soutien continu de la CEDEAO pour accompagner le processus électoral afin d’assurer le maintien de la paix et de la stabilité dont le pays bénéficie.

La Mission a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour l’accueil chaleureux et fraternel et pour toutes les facilités mises à disposition de la Mission durant son séjour.

Fait à Abidjan, le 19 octobre 2020

LA MISSION MINISTÉRIELLE DE LA CEDEAO

