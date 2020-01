Côte d’Ivoire : Compte rendu de la rencontre des partis de l’opposition chez Bédié à Daoukro

Henri Konan Bédié, Président du PDCI et également Président du CDRP, a reçu les partis de l’opposition à Daoukro, le vendredi 3 janvier 2020.

« Je voudrais vous remercier pour cette solidarité dans la lutte que nous menons ». Tel est le message fort que le président Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA et également Président de la conférence des présidents du CDRP (Coalition démocratique pour la réconciliation et la paix) a délivré aux membres de cette coalition à l’ouverture de la réunion, hier, dans sa résidence de Daoukro.

Après les traditionnels échanges de vœux, le Président du PIT, Aka Ahizi, a félicité le Président Bédié pour la mise en place de cette plateforme politique non idéologique, capable d’accélérer le processus de réconciliation nationale, d’œuvrer sans relâche pour la démocratie en Côte d’Ivoire et qui donne un réel espoir aux Ivoiriens et Ivoiriennes.

« Pour cette idée féconde et pour votre disponibilité à sa réalisation effective, les 17 partis de la CDRP vous disent bonne et heureuse année. Contrairement à certains hommes politiques qui ont utilisé les armes pour conquérir ou se maintenir au pouvoir, vous avez toujours privilégié le stylo pour signer des accords politiques et rechercher la paix, comme vous l’a enseigné le Père fondateur de la Côte d’Ivoire indépendante.

C’est pourquoi, tous les partis politiques, pour vous encourager à garder le cap, ont choisi de vous offrir symboliquement un stylo en guise de cadeau du nouvel an », a-t-il dit au président Bédié, qui a accepté ce présent.

La coalition comprend le PDCI-RDA, RPCI, Nouvelle Côte d’Ivoire, RPP, UPCI, USD, RACI, MVMCI, MFA, PIT, CRI Panafricain, Sursaut National Côte d’Ivoire, PIP, PCRCI, COJEP, PRCI, APP.

Yeclo

