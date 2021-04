Côte d’Ivoire : conférence de presse de la coordonnatrice générale déléguée des femmes du PDCI-RDA

Ce mardi 27 avril 2021 une conférence de presse de la coordonnatrice générale déléguée des femmes du PDCI-RDA s’est tenue.

Mesdames et Messieurs,

Chers amis de la presse,

C’est avec beaucoup d’émotions que je m’adresse à vous cet après-midi. Je suis d’autant plus contrariée à la vue de tout ce qui se passe dans le parti cher à mon cœur, le parti de mon Père, feu le Président FELIX HOUPHOUET BOIGNY, LE PDCI RDA.

Mesdames et Messieurs, le PDCI RDA a géré ce pays pendant plus de quarante ans, dans la paix, l’amour et le bonheur. Jamais nos problèmes ont été réglé sur la place publique.

Que se passe-t-il pour que ce parti de paix, de dialogue en arrive là ?

Je m’adresse dans un premier temps à nos enfants, à la jeunesse du parti pour lui demander de calmer le jeu, de rester sereine car rien ne s’obtient dans la violence, le PDCI RDA ne connait pas ça. Il faut s’asseoir et discuter. Le sang ne doit jamais couler au PDCI RDA, c’est un sacrilège.

Nous qui donnons la vie, nous en connaissons la valeur, nous vous demandons, en tant que mères, sœurs et amies, de vous calmer et de vous référer à votre leader, à notre Président à tous, le Président HENRI KONAN BEDIE.

Ensuite, je voudrais m’adresser à nos responsables pour leur demander de prêter une oreille attentive aux cris de détresse des jeunes.

Célébrer 75 ans d’existence, c’est aussi regarder dans le rétroviseur tout en préparant le futur avec une jeunesse forte, formée et mobilisée.

Les jeunes ont besoin qu’on leur accorde notre attention, oui qu’on leur dise que nous nous occupons du problème de leurs frères et amis détenus, qu’on a une pensée pour nos disparus.

Je profite de cette occasion que vous me donnez pour adresser mes sincères condoléances à tous ceux et celles qui ont perdu un être cher pendant cette crise que nous avons connue malgré nous ; aussi beaucoup de courage à tous ceux qui sont encore incarcérés et qui ont perdu leurs biens. Yako à nous tous.

Je vous remercie…

PROPOSITION QUESTIONNAIRE

1- Madame la Présidente nationale de l’UFPDCI RURALE, ou devrais-je dire, Honorable AKA VERONIQUE, vous avez été ébranlée et spoliée de vos biens pendant les crises que la Cote d’Ivoire a connu, comment expliquez-vous cet acharnement ?

2- Vous êtes la seule élue dans la grande région du Moronou, est ce que cela veut dire que la PDCI RDA est en perte de vitesse dans cette région ?

3- Il Ya eu tout dernièrement des remous au niveau des élections de l’Assemblée nationale et surtout du groupe parlementaire PDCI RDA, pouvez-vous nous expliquer un peu cette épisode ?

4- On apprend sur les réseaux que votre suppléant aux législatives du 6 mars dernier a déposé ses valises au RHDP, avez-vous été informé de son départ ? il y avait des soucis entre vous ?

5- Vous venez d’être fraichement nommée coordonnatrice générale déléguée des femmes du PDCI RDA, êtes-vous étonnée ?

6- Qu’elles sont vos attributions, et ou comptez-vous envoyer les femmes ?

