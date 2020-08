Côte d’Ivoire/ Conférence de presse : voici les sept (7) résolutions prises par l’opposition significative

Une conférence de presse de l’opposition ivoirienne s’est tenue ce mercredi 12 août au siège du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire sise à Cocody. Au cours de cette dite conférence, sept( 7) grandes résolutions ont été prises.

Les Partis et Groupements politiques de l’Opposition exigent :

1 – La Démission sans délais du Président de la CEI

2 – La Reprise des Elections dans les CEI locales

3 – L’audit international de la Liste électorale

4 – la réintégration du Président Laurent GBAGBO, du PAN Soro Guillaume et du ministre Blé Goudé, sur la liste électorale

5 – La libération de tous les prisonniers politiques civiles et militaires

6 – Le retour sécurisé des exilés

7 – Le Retrait de Ouattara de la course à l’élection Présidentielle de 2020

Appelle tous les responsables et militants de l’opposition à une grande mobilisation.

Rappelons que les jeunes de l’opposition et ceux du pouvoir ont décidé une marche éclatée demain jeudi 13 août sur toute l’étendue du territoire ivoirien.

Sapel MONE

