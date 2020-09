Côte d’Ivoire: conseil constitutionnel et 3e mandat illégal de Ouattara poussent l’ONU vers Bedié

Le Représentant spécial des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a rencontré le président Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda, hier, à sa résidence privée de Cocody. Il avait à ses côtés le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, le Professeur Maurice Kakou Guikahué et plusieurs de ses collaborateurs. La rencontre a commencé à 16 heures et a pris fin cinquante (50) minutes après. Après la photo de famille, le président Henri Konan Bédié et son hôte de marque se sont retirés dans un autre bureau, cette fois-ci, à deux (02) pour un tête-à-tête. Il a duré environ dix (10) minutes. A sa sortie de cette seconde rencontre, le Représentant spécial des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel n’a pas voulu faire de déclaration. Avant le Pdci, Mohamed Ibn Chambas a rencontré le chef de l’Etat, s’est entretenu avec la Cei et le Conseil Constitutionnel.

