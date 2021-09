Côte d’Ivoire / Conseil des ministres : trois ministres se distinguent par leur travail

Le gouvernement Patrick ACHI est un gouvernement d’actions et d’objectifs et de résultats, conformément à la demande du Président de la République, mais aussi pour réaliser une promesse électorale. Les ministres du gouvernement ont chacun une feuille de route, des objectifs à atteindre. Ils sont chargés d’une véritable responsabilité politique devant le Chef du gouvernement mais aussi devant le Président de la République.

En effet, il faut noter que cette méthode évaluative rompt avec ce que nous avons souvent connu dans l’histoire politique ivoirienne. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas à ces postes parce qu’ils sont des soutiens indispensables au Chef de l’État donc impossible à être sanctionnés en dépit de leur médiocrité.

Cependant trois Ministres se distinguent de par leur travail bien fait et de leur acharnement dans l’exécution des prérogatives quotidiennes et par les réformes qu’ils entreprennent dans leurs différents ministères. Il s’agit en l’occurrence des Ministres :

Mariatou KONÉ Ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation

Amadou KONÉ, Ministre des transports

Amédé Koffi KOUAKOU, Ministre de l’Équipement et de l’entretien routier

C’est le lieu de les soutenir, les encourager et les accompagner dans l’effectivité des objectifs qui sont les leurs.

Sapel

