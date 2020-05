Cote d’Ivoire: convention future du PDCI-RDA, le secrétaire exécutif en chef prévient les éventuels candidats

M. Maurice Kakou GUIKAHUÉ

“(…)La convention va s’organiser, chacun va être candidat. Ce n’est pas la première fois que Bédié se retrouve face à lui des candidats. Fologo son secrétaire général était face à lui, il l’a battu. Djédjé Mady était contre lui, il l’a battu. Qui va être contre lui et il ne va pas le battre ? Ceux qui veulent être battus n’ont qu’à être candidats, Bédié va les battre. Ne soyez pas intoxiqués. Ce que je veux dire, la Cei nous a donné une place. Nous, on dit : on ne siège pas parce qu’on ne reconnait pas cette Cei. C’est tout. On a porté plainte. Bientôt, les juges africains vont nous juger et quand ils vont donner leur verdict, on va voir qu’est ce qu’on fait. Pour l’instant, on ne rentre pas dedans. Merci, vous qui m’appelez “général”. (général courage). Je vais l’accepter à une condition. Donnez la victoire à Bédié en octobre et je serai “général” ».

