Côte d’Ivoire/ Convocation de Yodé et Siro: Guillaume soro réagit

Guillaume Soro a réagi après la convocation par la gendarmerie, des artistes ivoiriens du zouglou, Yodé et Siro. Selon lui, il s’agit simplement d’une attaque du régime d’Alassane Ouattara contre « l’art ».

Les artistes musiciens, Yodé et Siro, ont été convoqués par la gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire, quelques jours seulement après leur concert du 29 novembre dernier. Pendant leur animation, ils n’ont pas pu s’abstenir de lancer un coup de gueule relatif à la situation sociopolitique du pays. Les deux stars ont pris à parti le procureur de la république, indiquant clairement qu’il « est procureur d’un seul camp ». Quelques jours plus tard, ils ont été convoqués par la gendarmerie, une convocation qui a indigné plus d’un en Côte d’Ivoire.

A lire aussi: Présidence à vie en Afrique: «Le combat sera dur mais nous l’emporterons », Guillaume Soro

Pour l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, aller à cet extrême est inadmissible et il s’agit, toujours selon lui, d’une attaque frontale contre l’art. « Quand un régime est moribond, il devient frileux, patauge et tombe! Arrêter des artistes! C’est le comble. Le régime s’attaque à l’ART! Soutien aux artistes musiciens, Yodé et Siro », a indiqué Soro sur son compte Twitter. Pour le moment, on n’en sait pas plus sur ce qui ressortira de cette convocation à laquelle les artistes ont répondu.

beninweb.TV

Comments

comments