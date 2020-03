Côte d’Ivoire / COVID-19: l’état d’urgence est désormais déclaré sur toute l’étendue du territoire national

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Dramane Ouattara s’est adressé à toute la Côte d’Ivoire ce jour. Son intervention porte sur les mesures de prévention contre la Propagation de la Pandémie à Coronavirus (COVID-19).

Ci-dessous, ce qu’il faut retenir du discours du Président Ouattara.

“Cette pandémie frappe tout le monde, sans distinction de race, d’âge ou de religion. Cette maladie peut être mortelle. Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement, au contact ou en étant simplement à proximité d’une personne atteinte.

Je veux appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d’Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline. Protégeons-nous et protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention.

Afin d’éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, il est impérieux d’adopter les bonnes pratiques et de mettre en application les mesures de prévention. Ce sont des gestes simples mais qui peuvent sauver des vies : la vie de chacun d’entre nous, la vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, de nos collègues.

J’exhorte toutes les forces vives de la Nation : les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les autres membres de la société civile à se joindre au Gouvernement pour l’information et la sensibilisation de nos populations.

Face à la progression de la pandémie dans notre pays, je déclare l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national, conformément à la loi n°59-231 du 7 novembre 1959 .

J’ai décidé de l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 5h du matin, à compter du mardi 24 mars 2020.

Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger les populations, dans le souci d’éviter la propagation du coronavirus dans notre pays.

Nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national, d’un montant de 95 milliards 880 millions de FCFA, qui vise à briser la chaine de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades.

J’ai également instruit le Premier Ministre de me faire une évaluation de l’impact économique et financier, en concertation avec le secteur privé, en vue de soutenir notre outil économique et soulager les populations. ” A -t- il déclaré.

