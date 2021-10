Côte d’Ivoire: Création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, ce que nous savons

𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀

𝗠𝗲𝘀𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀,

𝗠𝗲𝘀𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘀,

𝗠𝗲𝘀𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀,

𝗖𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗺𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲

Je voudrais vous remercier, au nom du Comité d’organisation de notre prochain Congrès constitutif, d’avoir répondu si nombreux à notre invitation de ce matin. Je voudrais surtout vous réitérer toute la gratitude de la grande famille des partisans du Président Laurent Gbagbo pour le soutien incommensurable que vous n’avez eu de cesser de lui apporter durant ces dix dernières années.

En effet, arrêté le 11 avril 2011 puis déporté à La Haye le 29 novembre 2011 après huit (08) mois de réclusion à Korhogo, dans des conditions épouvantables, le Président Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté le 31 mars 2021.

Le 17 juin 2021, grâce à la mobilisation des Ivoiriens, des peuples africains et à l’accompagnement des femmes et des hommes des médias que vous êtes, le Président Laurent Gbagbo a regagné la terre de ses ancêtres, dans une lisse populaire.

Cet éclatement de joie populaire du peuple de Côte d’Ivoire traduit à suffisance, l’immensité de ses attentes et de son espérance placée dans le retour du Président Laurent Gbagbo.

De notre point de vue, nous pensons que les attentes du peuple de Côte d’Ivoire qui se traduisent, sans nul doute, par sa soif de réconciliation, de démocratie et des libertés sont d’autant légitimes que le Président Laurent Gbagbo arrive dans un contexte où le pouvoir en place n’arrive pas à recoller les morceaux du tissu social déchiré depuis la rébellion de 2002 jusqu’à la crise dite postélectorale de 2010- 2011.

Au sein de sa famille politique, l’ex pensionnaire du pénitencier de la Cour Pénale Internationale, constate, avec grande amertume, à son arrivée que le Front Populaire Ivoirien qu’il a fondé est en proie à des divergences profondes qui se soldent par une prise en otage de cet instrument de lutte politique, avec l’aide de l’appareil judiciaire aux ordres.

Le Président Laurent Gbagbo réalise, en homme averti, que de la lucidité dans les choix et dans l’établissement des priorités dépend alors l’avenir du pays. Et puisque la sagesse voudrait que l’on privilégie tout ce qui rassemble et favorise le « vivre ensemble », le Président Laurent Gbagbo a décidé, en toute responsabilité, de se mettre au-dessus de la mêlée et de proposer à la Cote d’Ivoire et à l’Afrique une nouvelle offre politique porteuse d’espoir et d’espérance.

𝗠𝗲𝘀𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘀,

C’est donc après avoir pris la pleine mesure de la situation sociopolitique délétère de la Côte d’Ivoire et des attentes des peuples africains en lutte qui lui ont constamment manifesté leur solidarité, que le Président Laurent Gbagbo, conscient du rôle qui doit être désormais le sien, a proposé et obtenu du Comité Central de son ancien parti, réuni en session extraordinaire le 09 aout 2021 au Palais de la Culture d’Abidjan, la création d’un nouvel instrument politique de combat pour le rassemblement des Ivoiriens, la reconquête des libertés et la souveraineté des peuples africains.

𝗠𝗲𝘀𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘀,

De ce qui précède, vous conviendrez avec nous que le FPI créé en 1988 et qui a réussi à accéder au pouvoir d’Etat en 2000, ne correspond plus aux objectifs initiaux de lutte politique pour changer la Côte d’Ivoire.

La nouvelle offre politique du Président Laurent Gbagbo basée sur la création d’un nouveau parti de gauche est donc l’annonce d’une restructuration idéologique et organisationnelle qui appelle l’adhésion à un projet politique plus rassembleur des forces authentiquement de gauche en Côte d’Ivoire.

Je puis vous assurer que la mise en œuvre de ce projet avance bien depuis la création des commissions thématiques, par décision N° 001/2021/LG du 6 septembre 2021 du Président Laurent Gbagbo.

Il s’agit, en effet, de la Commission 1, chargée de la rédaction du projet de Manifeste du nouveau Parti, de la Commission 2, chargée de la rédaction du projet des Statuts et Règlement intérieur et du Groupe de Réflexion Elargi, une instance de validation des travaux des deux commissions sus-indiquées.

A ce jour, je puis vous informer que la restitution des travaux de toutes ces commissions est terminée et que la remise des documents finaux au Président Laurent Gbagbo sera faite dans les prochains jours.

Les commissions techniques pour l’organisation pratique te matérielle du Congrès, mises en place par le Comité de Coordination, sont à pied d’œuvre et les travaux sont exécutés, à ce jour, à niveau largement satisfaisant.

𝗠𝗲𝘀𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗮𝘀,

En considération de tout ce que nous venons de vous indiquer, je vous informe officiellement que le Congrès Constitutif du nouveau Parti politique annoncé par le président Laurent Gbagbo se déroulera, comme convenu, les 16 et 17 octobre 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, Cocody.

Je voudrais vous renouveler nos sincères remerciements pour votre soutien et à travers vous, exprimer toute notre gratitude à tous nos camarades militants pour leur constante mobilisation et leur fidélité au Président Laurent Gbagbo, homme de paix, homme de conviction et un combattant infatigable de la liberté.

J’associe à ces remerciements tous les responsables et militants des autres partis politiques qui ont répondu favorablement à l’appel du Président Laurent Gbagbo et qui ont décidé, en toute souveraineté, de se joindre à ce nouveau projet politique porteur d’espoir.

Je remercie et félicite tous les camarades membres des différentes commissions et du Comité de Coordination qui abattent chaque jour un travail colossal pour la parfaite réussite de ce Congrès constitutif attendu par les Ivoiriens.

Je voudrais faire une adresse particulière au Président Laurent Gbagbo qui a bien voulu nous renouveler sa confiance à nous confiant toutes ces responsabilités que nous entendons assumer avec dévouement, loyauté et engagement soutenu.

Mesdames et messieurs les journalistes, je me mets à présent à votre disposition pour les questions et éclairages éventuels que vous souhaitez.

Je vous remercie

𝗙𝗮𝗶𝘁 𝗮̀ 𝗔𝗯𝗶𝗱𝗷𝗮𝗻, 𝗹𝗲 𝟬𝟴 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭

