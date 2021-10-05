Côte d’Ivoire / Création du nouveau parti : Laurent Gbagbo annonce une grande tournée de mobilisation à Abidjan

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗖𝗧 𝗗’𝗔𝗕𝗜𝗗𝗝𝗔𝗡 𝗘𝗧 𝗦𝗔 𝗖𝗘𝗜𝗡𝗧𝗨𝗥𝗘.
𝗗𝗨 𝟱 𝗔𝗨 𝟭𝟯 𝗢𝗖𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟭
CIBLES
LA MOBILISATION POUR LE CONGRES CONSTITUTIF DU PARTI DU PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO CONCERNE LES MILITANTS DE L’EX PARTI DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO, LES SYMPATHISANTS, LES DEMOCRATES DE TOUT BORD, LES PATRIOTES, TOUTES LES PERSONNES EPRISES DE JUSTICES ET DE PAIX, LES CHEFS DE VILLAGE, LEURS NOTABILITÉS ET LES POPULATIONS VILLAGEOISES, LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS TRADITIONNELLES ET LEURS CHEFS, LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES (MUSULMAN, CHRÉTIEN ETC.) ET L’ENSEMBLE DE LA POPULATION IVOIRIENNE.
CONSIGNES
POUR LE SUCCÈS DE LA MOBILISATION DANS LES RÉGIONS ET LES FÉDÉRATIONS, LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE FÉDÉRATIONS DU PARTI DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO SONT D’OFFICE LES PRÉSIDENTS DES COMITÉS LOCAUX D’ORGANISATION. DANS CETTE TÂCHE, ILS SONT ACCOMPAGNÉS DES RESPONSABLES POLITIQUES ET DE TOUS LES CADRES DU PARTI DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO.
-Les fédéraux
-Les chefs de délégation
-COMITE DE COORDINATION DE LA MOBILISATION
MARIE ODETTE LOROUGNON GNABRY 0707497997
DAMANA ADIA PICKAS 0708683825
BANOUAKOU KOUA JUSTIN 0707808775
M’PONON DAIPO ETIENNE 0707982336
AKE AKEBIE MARIE 010128275917
MONNET AGNES 0707810889
DOUHOURE DAHI NESTOR 0777109250
AGUEDE PAULIN 074971872
AYITE KOUASSI NOEL 0101660343
MAH SIABA NESTOR 0505582000
DIABY ISSOUF 0748089223
GALA KOLEBI 0759355777
FOFANA NAMIZATA 0757378864
AKISSI CHO CARINE 0707617755
COULIBALY YACOUBA 0707294575
BOZA NAPLA FELICITE 0707294575
NASSE EMMA GISELE 0747420663
ELLOT OUEGNIN 0505670992
GBA TIEMOKO 0101558188
KOUTOUAN AKO DAVID 070795024
VALERIE YEYIRI 0749700689
GNALA GUIDY MARTINE 0707677262
IBO APPOLINE 0101928387
-FÉDÉRATIONS DU DISTRICT D’ABIDJAN
FEDERATION NOM ET CONTACT DU FÉDÉRAL
DÉLÉGATIONS DU PARTI
YOPOUGON
SN ELLOT WOGNIN
SN GBA TIEMOKO
SN KOUTOUAN AKOH DAVID
-KOUASSI KOUADIO BERTIN
-Honorable MICHEL GBAGBO chef de délégation
Honorable AKE AKÉBIÉ MARIE
Honorable ZAHIA BERTHE
IKPO LAGUI
KUYO NARCISSE
DASSO KACOU MATHIEU
BOHUI GANON LUCIE
BLONDÉ SUZANNE
YABE DADIE CHARLES
GBE DIOMANDE ERIC
ORY RAYMOND
DATRO VICTORINE épse TIEBLESSON
KADET FELIX
ZOGBA FLORE
OUEZA OLIVIER STEPHANE
GADJI MATHURIN
BALOU AMANGOU SERGE
SEA TOKPA HYACINTHE
🛑SONGON
🟢BONGO ALLAH WORÉ MOISE
01 01 27 86 14
– BOHUI PAUL ARNAUD chef de delegation
ABOUA KOFFI JOSEPH
BESSE DOMINIQUE
ABOUA ABOU
ADINGRA YAO JEAN-BAPTISTE
ABOUYA BERNADETTE 0749988418
-ABOBO
-GNOLEBA GROGUHÉ AMÉDÉE
-5 05 13 72 00
-NASSE EMMA GISELE chef de délégation
AHOKE PATRICE
BEUGRE LUDOVIC
AKPA CORENTIN
DANHO BIDJUI ELÉONORE
ZEZE MARTINE épse BLE
KOUTOUAN AKOH DAVID
GBA TIEMOKO
ZEHIA KOSSOUHON SOLANGE
YOHOU ONEKPO VIVIANE
BLEHIRI PAPLE BRIGITTE
DEDJI ARNOLD BONAVENTURE
ZOUZOUA LIKPEHI CELESTIN
KORE JEANNETTE
ASSIN NANAN ANGÈLE
KOUTOUAN KOUSSO FLORENCE
GOULIA SANGOH EMILE
MOBIO FLORENCE
BEUGRE LUDOVIC
DJEHOUA VANESSA
🛑ANYAMA
🟢ADIKO ACHEY ACHILLE
05 05 58 58 82
🟣DOUHOURE DAHI NESTOR Chef de délégation
GBEDJI DJRO ANTONIN
BLAISE LASM
AMON AHOU DENISE
TRE AGATHE
BEDJE AKOCHI ANDRE 0777109251
🛑ADJAMÉ
– KAZA DJAH JEAN-JACQUES
01 41 11 18 09 68
🟣BOZA FELICITE Chef de délégation
DJORO MARIE-FRANCE
KOUEYOU MARIE
ZIGUI BOUAZO CELESTIN
DOUMBIA LACINA
DOUMBIA BENIN ÉPSE KAKOU
HUE LOU YONAN JUSTINE
-PLATEAU
-MY MONDOU
05054531812
-BLAISE LASM chef de delegation
KAME MARIE ODILE
YESSO EMMANUEL
MME YODE COLLETTE
-ATTÉCOUBÉ AKE
-OHOUO JOEL
01 02 50 10 11
-KEKE JOEL chef de délégation
GUY BESSE
IBO APOLINE
Mme SONGUY OPPORTUNE
ADOU PHILIPE
NAMPE OLIVIER
ZAHUI PAUL
YAO KOUAMÉ XAVIER
DJOTO ODILE
GNIZAKO MARTHE
ZAHI CLOTHILDE
DINGUI DINGUI ROGER
MELEDJE STEPHANIE CLARICE
KONE SYNAN 0707149159
-COCODY
-KORE BLEOUAN ANTOINE
07 49 71 49 98
🟣KETY LANCINE chef de delegation
M’PONON DAIPO ETIENNE
KASSI DANHO JULIETTE
GNAHOUA AGNÈS
SEKONGO DOHI MADELEINE
AKISSI CHO CARINE
SERI BEATRICE
GOBE CHALEMANGNE
KOUEYOU ANNE MARIE
SIAKA COULIBALY
NIANGO MIREILLE
OULAI ALAIN GUILLAUME
KOFFI LOU YONAN SUZANNE
OUAOUNOU TCHETCHE HERMAN
LOROUGNON GEREMIE
NIOULE CECILE
-BINGERVILLE
-ABOULE ALLOA JEAN FIDÈLE
07 07 48 80 70 37
-TAPE KIPRE chef de delegation
LEGRE BEDEL
MARIE OBROU BERTINE EPSE SYLLA
BALLIET SOKOURI
DATCHA WAWON
OTOKORE DAMA ALBERT
POHA HENRIETTE
NIOULE CECILE
HIEN PASCAL
-KOUMASSI
-BLE SERY
05 05 75 99 10
-KONE MEBRA chef de delegation
ELLOT WOGNIN
TOURE ABLE EMMA
NAMIZATA FOFANA
BESSE ADOU ANTOINETTE
DASSE CLAUDE DESIRE
SESSEGNON MONIQUE
BEUGRE FRANCIS
MEY KELESSAR SERGES
BLEGUI GUEDE BAYARD
KOALE MADELEINE PIASSE
DOUZA CELESTINE 0506900280
🛑TREICHVILLE
🟢ATTANGBA DAPLÉ BIFFALAUD
0707101808
-KPAN NOEL chef de délégation
VANIE CLAUDE
SOLOU HENRIETTE
GOHI GBELA EMMANUELLE
KEKE JOEL
BALEGA OZOUA DOROTHEE
DOGO ZÉZÉ AUGUSTIN
BLE SERI RENÉ
TAILLY JULIE
-MARCORY
-N’GUESSAN AIKPA ALBAN
05 05 63 71 23
-ZEREHOUE BILLAUD DANIEL chef de délégation
CASANELI IRÉNÉE
FATOU KEITA
KAFFET JOSE MELANIE(EDS)
DOUKOURE THÉOPHILE
SANGARE MATOGOMA
TOUHOU SOLANGE
OULA ANSELME
ADJO ODETTE
KAKO DOMA LAURENT
GUIGUI JEAN FIACRE
M’BRASSÉ ATTA MARIE
DAKOURY TINA DIT TINA DE MARCORY
DEGRE MATIHX
🛑PORT-BOUET
🟢BOLIGA GNÉKPIE ENFANCHERY
0709158310
-SOLOU HENRIETTE chef de delegation
GNEGBRE JEAN CLAUDE
ADE MENSAH DEISIRE
OUATTARA D’AQUIN
ADOU KOUAHO
KLE FOUHOGUELA PATRICE
BIALLY GBEULI RODRIGUE
KOUAME N’DA CARINE
GOHI MONKA TAO ALAIN
DAKOURY ALFRED
🛑MOBILISATION COMMUNAUTE ATCHAN AGUEDE PAULIN
M’PONON DAIPO ETIENNE
KASSI DANHON JULIETTE
BESSE DOMINIQUE
NAMPE AKOSSI
GUY BESSE
🛑FÉDÉRATIONS DE LA CEINTURE D’ABIDJAN
REGIONS FEDERATION NOM ET CONTACT DU FÉDÉRAL DÉLEGATIONS DU PARTI
🔵AGNEBY-TIASSA
SN N’KO MARCEL 0141667242
SN ABY YAO SIMON
0707826872
SN DJAMAN JULES
0707908586
🔵AGBOVILLE S/P
🟢OBOUMOU IBRAHIM
05 55 52 94 69
🟣ASSOUMA JULIETTE chef de délégation
YAVO JEAN CLAUDE
AHOUZI AMIRI
SIKA EVELINE ALIX
BOLI BI TRAZIE 0505614860
0758365935
0506259937
0758205010
0103113102
🔵AGBOVILLE-COMMUNE
🟢NENEY EDI MICHEL
07 09 02 03 33
🟣M’BOLO MARTIN chef de délégation
FLEUR ESTHER AKE M’BO
ABY YAO SIMON
DJAMAN JULES
GACHA THOMAS
NIANGORAN MICHEL
GUEI TAPÉ ALICE
OGA SERGE PACOME
ASSAMOI BERNARD
N .TAMON JOEL ANICET
🔵RUBINO
🟢ACKA ADOU PAUL
0504552127
🟣TAH BI NANDI chef de délégation
ASSI EKISSI MAGLOIRE
MOBIE OHOMON CAROLLE
MANGLE N’TAKPÉ JAURES 0709467819
0707720800
0757596941
0707111163
🔵AZAGUIE
🟢AKOSSI AKÉ KANON ELVIS
05 54 20 35 06
🟣KAME KAME GUILLAUME Chef de délégation
YEBLE TANOUBRIGITTE
N’TAKPE HONORÉ
AKA N’TAKPÉ
MONNET KOUASSI HORTENSE
🔵 N’DOUCI / TIASSALÉ
🟢BONOU BEYADET
05 46 12 35 06
SASSO NGUETTA
05 06 60 86 86
🟣TEKPO DAGO ELIE chef delegation
DIAMANT YAO JULES
KADJA NAZAIRE
KASSI KADJO EDOUARD
DJAMANI AGNES
DOHOU KÉKÉ SERGES
KOUTOUAN MAYÉ ANDRÉ
DIAMANT BENIA AGNES
🔵 SIKENSI
🟢N’GUESSAN N’DRÉ HUBERT
01 02 63 92 52
🟣BOETE LAURETTE Chef de délégation
ABY YAO SIMON
YESSO EMMANUEL
YED BENSON
TIEROU VINCENT
ATOMA N’DRIN RAPHAEL
DAYE GNAGORAN CHARLOTTE
EDJEM BROU HÉLÈNE ÉPSE DJADJA
🛑GRANDS PONTS
SN AGNERO AKPA SERAPHIN 0506286172
SN DOGOH N’GUESSAN LAURENT 0707420881
🔵DABOU
🟢MEMEL CYRILL OSWALD ROMARIC
01 41 24 36 06
🟣 Pr GNAGNE YADOU chef de délégation
BEDI DJOBO LAMBERT
NIKPI ADELE
PAUL WOOD
AGNERO AKPA
PR ESSSIS BOTIAGNE
AGNERO AKPA SERAPHIN
DOGOH N’GUESSAN L
LASM NY BLAISE
FOTE MADELEINE
MELESS ESSION NINA STÉPHANIE
AGNERO PHILOMÈNE MELESS
ABO LORNG DANIEL
AGBANDJI AKMEL PAULIN
ADJE ADJE JEAN-CLAUDE
TOUPA LOPOU
MEMEL AGNESS JEAN PAUL
🔵GRAND –LAHOU
🟢 NEBAVI ZOUKOUAN PLACIDE
07 07 31 70 10
INTÉRIMAIRE
BOLI BI
🟣0140 24 51 62 AYEKPA DENIS chef de delegation
DOGO N’GUESSAN LAURENT
KOUKOUGNON PITTA VÉRONIQUE
DJECKET SYLVAIN
KADJO GUY FERDINAND
🔵JACQUEVILLE COM
ETJACQUEVILLE SP
🟢BEUGRE BOGUI GISLAIN
01 03 28 56 18
AHIKPA ABDULRAMANE
01 03 00 29 90
🟣TCHEIDE LADISLAS chef de delegation
KEKE JOEL
YEBLE TANOU BRIGITTE
BECKET WILFRIED
N’KOUASSE YVES
TOTO MARIE NOELLE KOMBATÉ
SESS AIMÉ MARTIAL
ZOROBOU BOTOUMÉ SÉVERIN
LAKPO KORÉ ALICE 0575040167
🛑LA ME
SN ABOU ABOU ETIENNE 0707456004
SN ASSI OHOEU BERNARD 0707112301
🔵 ADZOPE COMMUNE
🟢ABBE N’CHO ASSI
07 07 54 20 64
🟣MONNET LEON EMMANUEL chef de délégation
DAFFOU ABOU JEANNETTE
ATSE GERARD
AKESSE FELIX
COULIBALY N’DORI
ASSEU OKON YVONNE LATTOH
ABOU CHÉ MARTHE
🔵ADZOPE SP
🟢BROU GBOCHO ELOI
05 06 22 36 22
🟣ABOU ABOU ETIENNE chef de délégation
AKESSE ARIANE
PROF ASSI BESSEKON DENIS
BEDA AGBAHOU PATRICE
BOTCHI GBOCHO
KOUAO AGNI CLOTILDE
🔵 AGOU
🟢ASSI YAO MARC
07 07 26 42 98
🟣AYE APO AGNES EPSE MONNET chef de délégation
YEYIRI VALERIE
AKOUN RACHELLE
AKA YAPI CLÉMENT
ADOU N’CHO ERNEST
KOUASSI CHO PÉLAGIE 0707810889
🔵AFFERY
🟢IBRAHIMA KALILOU
01 03 41 79 54
🟣BONI BEDA chef de delegation
N’GUESSAN BECHIÉ PAUL
YED BENSON
BROU BROU FILBERT
GNONSION TRAH LÉONIE
TOUHOU SOLANGE
SERY MARIE CHANTAL GNAPIE DAHONON
🔵AKOUPE
🟢ALEPE ACHI NICOLAS
01 02 63 19 99
N’GUESSAN YAPO STANISLAS
INTÉRIMAIRE
0546859915
🟣Dr OURAGA OBIO chef de délégation
SIDONIE ASSEU
BALEGA OZOUA DOROTHÉE
🔵OBOGUIE
🟢NGUIA LÉON
BEDE KOAUMÉ ROSE Y
🟣ADO GOSSAN chef de délégation
ASSI OHOUEU BERNARD
GNAKALE ELOI
GNANDJUI LEYO MARIE ANTOINETTE
BROU ATSAIN
ODJE DJORO ANTOINE
AYOUO SOPIE ANGELE
🔵YAKASSE-ATTOBROU
🟢APO GISÈLE YAPI
0777320520
🟣ZAGOL ALAIN DURAND chef de délégation
APO GISÈLE YAPI
N’GUIA CHI YATTÉ EMMANUEL
N’DO BROU
ASSI JEANNE D’ARC
🛑REGION FEDERATION NOM ET CONTACT DU FÉDÉRAL DÉLÉGATION DU PARTI TÉLÉPHONE
SUD-COMOE
SN WODJA GNANDJA SUZANNE 0707757001
🔵ABOISSO COMMUNE
🟢ASSI AHUÉ EBI
0707386468
🟣WODJA GNANDJA SUZANNE chef de délégation
AMALAMAN AYA ANNE-MARIE
AHOSSAN BENIE MARIE CHANTAL EPSE BOGUI
ABLE KOUTOUA
NEBLENEGNE LAGO MARIE
🔵ABOISSO SP MAFERE
🟢NINDJIN KOUTOUA
07 07 21 64 98
🟣AMAN KADJO chef de délégation
KOUAME MONSON JULIETTE
KOUASSI YAO DENIS
BAPOU ELEDJA SANDRINE
🔵AYAME
🟢NDETECHY N’GUESSAN REMI
0707387593
🟣AMANGOUA LOOKENSEY chef de délégation
DASSO KACOU MATHIEU
AMAN KADJO
LOGBO ZOMASSA HORTENSE
AHIMAN KACOU
CHEGUE ADJOUA LEONIE
🔵ADIAKE
🟢KOFFI AHOUÉKÉ VALENTIN
07 07 68 32 25
🟣MAH SIABA NESTOR Chef de délégation
AMALAMAN AYA ANNE-MARIE
ANASSOU ADJIRI HERVE
KOUAWO KADJOKAN JANVIER
AKA BILE EBA ODILE
DAKOURY GNABLE IGNAC
TIAPOUM BENIBEKO FIRMIN
🟣YOAN BI AGÉNOR chef de délégation
DJORO JEAN JACQUES
KOYA LUCIE
🔵BASSAM
🟢ASSEMIAN AMAN HILAIRE
0707868602
🟣HARDING SAMUEL chef de delegation
FOFANA NAMIZATA
DATTE SIMONE
MEISSAN ATHANASE
DJAHI CINTHIA NADEGE
ZEZE KANON FELIX
ABRIMA KOUAME
🔵BONOUA
🟢KISSI ALLOUAN VINCENT
0142435417
🟣AKOI INNOCENT chef de délégation
ECKRA ELIDJE JOSEPH
AHOULOU MARGUERITE
GBALOU ZIKI CECILE
AHOUA ELLOT MOISE
WOGNIN ASSI DESIRE
POUR LA COMMISSION MOBILISATION
Marie Odette Lorougnon Gnabry
Damana Adia Pickass
La légende
🟢Les fédéraux
🟣Les chefs de délégation
🛑 Les grandes zones et ABIDJAN
🔵Les fédérations ceintures d’Abidjan