Côte d’Ivoire / Création du nouveau parti : Laurent Gbagbo annonce une grande tournée de mobilisation à Abidjan

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗖𝗧 𝗗’𝗔𝗕𝗜𝗗𝗝𝗔𝗡 𝗘𝗧 𝗦𝗔 𝗖𝗘𝗜𝗡𝗧𝗨𝗥𝗘.

𝗗𝗨 𝟱 𝗔𝗨 𝟭𝟯 𝗢𝗖𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟭



CIBLES

LA MOBILISATION POUR LE CONGRES CONSTITUTIF DU PARTI DU PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO CONCERNE LES MILITANTS DE L’EX PARTI DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO, LES SYMPATHISANTS, LES DEMOCRATES DE TOUT BORD, LES PATRIOTES, TOUTES LES PERSONNES EPRISES DE JUSTICES ET DE PAIX, LES CHEFS DE VILLAGE, LEURS NOTABILITÉS ET LES POPULATIONS VILLAGEOISES, LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS TRADITIONNELLES ET LEURS CHEFS, LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES (MUSULMAN, CHRÉTIEN ETC.) ET L’ENSEMBLE DE LA POPULATION IVOIRIENNE.



CONSIGNES

POUR LE SUCCÈS DE LA MOBILISATION DANS LES RÉGIONS ET LES FÉDÉRATIONS, LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE FÉDÉRATIONS DU PARTI DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO SONT D’OFFICE LES PRÉSIDENTS DES COMITÉS LOCAUX D’ORGANISATION. DANS CETTE TÂCHE, ILS SONT ACCOMPAGNÉS DES RESPONSABLES POLITIQUES ET DE TOUS LES CADRES DU PARTI DU PRESIDENT LAURENT GBAGBO.



-Les fédéraux

-Les chefs de délégation

-COMITE DE COORDINATION DE LA MOBILISATION

MARIE ODETTE LOROUGNON GNABRY 0707497997

DAMANA ADIA PICKAS 0708683825

BANOUAKOU KOUA JUSTIN 0707808775

M’PONON DAIPO ETIENNE 0707982336

AKE AKEBIE MARIE 010128275917

MONNET AGNES 0707810889

DOUHOURE DAHI NESTOR 0777109250

AGUEDE PAULIN 074971872

AYITE KOUASSI NOEL 0101660343

MAH SIABA NESTOR 0505582000

DIABY ISSOUF 0748089223

GALA KOLEBI 0759355777

FOFANA NAMIZATA 0757378864

AKISSI CHO CARINE 0707617755

COULIBALY YACOUBA 0707294575

BOZA NAPLA FELICITE 0707294575

NASSE EMMA GISELE 0747420663

ELLOT OUEGNIN 0505670992

GBA TIEMOKO 0101558188

KOUTOUAN AKO DAVID 070795024

VALERIE YEYIRI 0749700689

GNALA GUIDY MARTINE 0707677262

IBO APPOLINE 0101928387

-FÉDÉRATIONS DU DISTRICT D’ABIDJAN

FEDERATION NOM ET CONTACT DU FÉDÉRAL

DÉLÉGATIONS DU PARTI

YOPOUGON

SN ELLOT WOGNIN

SN GBA TIEMOKO

SN KOUTOUAN AKOH DAVID

-KOUASSI KOUADIO BERTIN

-Honorable MICHEL GBAGBO chef de délégation

Honorable AKE AKÉBIÉ MARIE

Honorable ZAHIA BERTHE

IKPO LAGUI

KUYO NARCISSE

DASSO KACOU MATHIEU

BOHUI GANON LUCIE

BLONDÉ SUZANNE

YABE DADIE CHARLES

GBE DIOMANDE ERIC

ORY RAYMOND

DATRO VICTORINE épse TIEBLESSON

KADET FELIX

ZOGBA FLORE

OUEZA OLIVIER STEPHANE

GADJI MATHURIN

BALOU AMANGOU SERGE

SEA TOKPA HYACINTHE

🛑SONGON

🟢BONGO ALLAH WORÉ MOISE

01 01 27 86 14

– BOHUI PAUL ARNAUD chef de delegation

ABOUA KOFFI JOSEPH

BESSE DOMINIQUE

ABOUA ABOU

ADINGRA YAO JEAN-BAPTISTE

ABOUYA BERNADETTE 0749988418

-ABOBO

-GNOLEBA GROGUHÉ AMÉDÉE

-5 05 13 72 00

-NASSE EMMA GISELE chef de délégation

AHOKE PATRICE

BEUGRE LUDOVIC

AKPA CORENTIN

DANHO BIDJUI ELÉONORE

ZEZE MARTINE épse BLE

KOUTOUAN AKOH DAVID

GBA TIEMOKO

ZEHIA KOSSOUHON SOLANGE

YOHOU ONEKPO VIVIANE

BLEHIRI PAPLE BRIGITTE

DEDJI ARNOLD BONAVENTURE

ZOUZOUA LIKPEHI CELESTIN

KORE JEANNETTE

ASSIN NANAN ANGÈLE

KOUTOUAN KOUSSO FLORENCE

GOULIA SANGOH EMILE

MOBIO FLORENCE

BEUGRE LUDOVIC

DJEHOUA VANESSA

🛑ANYAMA

🟢ADIKO ACHEY ACHILLE

05 05 58 58 82

🟣DOUHOURE DAHI NESTOR Chef de délégation

GBEDJI DJRO ANTONIN

BLAISE LASM

AMON AHOU DENISE

TRE AGATHE

BEDJE AKOCHI ANDRE 0777109251

🛑ADJAMÉ

– KAZA DJAH JEAN-JACQUES

01 41 11 18 09 68

🟣BOZA FELICITE Chef de délégation

DJORO MARIE-FRANCE

KOUEYOU MARIE

ZIGUI BOUAZO CELESTIN

DOUMBIA LACINA

DOUMBIA BENIN ÉPSE KAKOU

HUE LOU YONAN JUSTINE

-PLATEAU

-MY MONDOU

05054531812

-BLAISE LASM chef de delegation

KAME MARIE ODILE

YESSO EMMANUEL

MME YODE COLLETTE

-ATTÉCOUBÉ AKE

-OHOUO JOEL

01 02 50 10 11

-KEKE JOEL chef de délégation

GUY BESSE

IBO APOLINE

Mme SONGUY OPPORTUNE

ADOU PHILIPE

NAMPE OLIVIER

ZAHUI PAUL

YAO KOUAMÉ XAVIER

DJOTO ODILE

GNIZAKO MARTHE

ZAHI CLOTHILDE

DINGUI DINGUI ROGER

MELEDJE STEPHANIE CLARICE

KONE SYNAN 0707149159

-COCODY

-KORE BLEOUAN ANTOINE

07 49 71 49 98

🟣KETY LANCINE chef de delegation

M’PONON DAIPO ETIENNE

KASSI DANHO JULIETTE

GNAHOUA AGNÈS

SEKONGO DOHI MADELEINE

AKISSI CHO CARINE

SERI BEATRICE

GOBE CHALEMANGNE

KOUEYOU ANNE MARIE

SIAKA COULIBALY

NIANGO MIREILLE

OULAI ALAIN GUILLAUME

KOFFI LOU YONAN SUZANNE

OUAOUNOU TCHETCHE HERMAN

LOROUGNON GEREMIE

NIOULE CECILE

-BINGERVILLE

-ABOULE ALLOA JEAN FIDÈLE

07 07 48 80 70 37

-TAPE KIPRE chef de delegation

LEGRE BEDEL

MARIE OBROU BERTINE EPSE SYLLA

BALLIET SOKOURI

DATCHA WAWON

OTOKORE DAMA ALBERT

POHA HENRIETTE

NIOULE CECILE

HIEN PASCAL

-KOUMASSI

-BLE SERY

05 05 75 99 10

-KONE MEBRA chef de delegation

ELLOT WOGNIN

TOURE ABLE EMMA

NAMIZATA FOFANA

BESSE ADOU ANTOINETTE

DASSE CLAUDE DESIRE

SESSEGNON MONIQUE

BEUGRE FRANCIS

MEY KELESSAR SERGES

BLEGUI GUEDE BAYARD

KOALE MADELEINE PIASSE

DOUZA CELESTINE 0506900280

🛑TREICHVILLE

🟢ATTANGBA DAPLÉ BIFFALAUD

0707101808

-KPAN NOEL chef de délégation

VANIE CLAUDE

SOLOU HENRIETTE

GOHI GBELA EMMANUELLE

KEKE JOEL

BALEGA OZOUA DOROTHEE

DOGO ZÉZÉ AUGUSTIN

BLE SERI RENÉ

TAILLY JULIE

-MARCORY

-N’GUESSAN AIKPA ALBAN

05 05 63 71 23

-ZEREHOUE BILLAUD DANIEL chef de délégation

CASANELI IRÉNÉE

FATOU KEITA

KAFFET JOSE MELANIE(EDS)

DOUKOURE THÉOPHILE

SANGARE MATOGOMA

TOUHOU SOLANGE

OULA ANSELME

ADJO ODETTE

KAKO DOMA LAURENT

GUIGUI JEAN FIACRE

M’BRASSÉ ATTA MARIE

DAKOURY TINA DIT TINA DE MARCORY

DEGRE MATIHX

🛑PORT-BOUET

🟢BOLIGA GNÉKPIE ENFANCHERY

0709158310

-SOLOU HENRIETTE chef de delegation

GNEGBRE JEAN CLAUDE

ADE MENSAH DEISIRE

OUATTARA D’AQUIN

ADOU KOUAHO

KLE FOUHOGUELA PATRICE

BIALLY GBEULI RODRIGUE

KOUAME N’DA CARINE

GOHI MONKA TAO ALAIN

DAKOURY ALFRED

🛑MOBILISATION COMMUNAUTE ATCHAN AGUEDE PAULIN

M’PONON DAIPO ETIENNE

KASSI DANHON JULIETTE

BESSE DOMINIQUE

NAMPE AKOSSI

GUY BESSE

🛑FÉDÉRATIONS DE LA CEINTURE D’ABIDJAN

REGIONS FEDERATION NOM ET CONTACT DU FÉDÉRAL DÉLEGATIONS DU PARTI

🔵AGNEBY-TIASSA

SN N’KO MARCEL 0141667242

SN ABY YAO SIMON

0707826872

SN DJAMAN JULES

0707908586

🔵AGBOVILLE S/P

🟢OBOUMOU IBRAHIM

05 55 52 94 69

🟣ASSOUMA JULIETTE chef de délégation

YAVO JEAN CLAUDE

AHOUZI AMIRI

SIKA EVELINE ALIX

BOLI BI TRAZIE 0505614860

0758365935

0506259937

0758205010

0103113102

🔵AGBOVILLE-COMMUNE

🟢NENEY EDI MICHEL

07 09 02 03 33

🟣M’BOLO MARTIN chef de délégation

FLEUR ESTHER AKE M’BO

ABY YAO SIMON

DJAMAN JULES

GACHA THOMAS

NIANGORAN MICHEL

GUEI TAPÉ ALICE

OGA SERGE PACOME

ASSAMOI BERNARD

N .TAMON JOEL ANICET

🔵RUBINO

🟢ACKA ADOU PAUL

0504552127

🟣TAH BI NANDI chef de délégation

ASSI EKISSI MAGLOIRE

MOBIE OHOMON CAROLLE

MANGLE N’TAKPÉ JAURES 0709467819

0707720800

0757596941

0707111163

🔵AZAGUIE

🟢AKOSSI AKÉ KANON ELVIS

05 54 20 35 06

🟣KAME KAME GUILLAUME Chef de délégation

YEBLE TANOUBRIGITTE

N’TAKPE HONORÉ

AKA N’TAKPÉ

MONNET KOUASSI HORTENSE

🔵 N’DOUCI / TIASSALÉ

🟢BONOU BEYADET

05 46 12 35 06

SASSO NGUETTA

05 06 60 86 86

🟣TEKPO DAGO ELIE chef delegation

DIAMANT YAO JULES

KADJA NAZAIRE

KASSI KADJO EDOUARD

DJAMANI AGNES

DOHOU KÉKÉ SERGES

KOUTOUAN MAYÉ ANDRÉ

DIAMANT BENIA AGNES

🔵 SIKENSI

🟢N’GUESSAN N’DRÉ HUBERT

01 02 63 92 52

🟣BOETE LAURETTE Chef de délégation

ABY YAO SIMON

YESSO EMMANUEL

YED BENSON

TIEROU VINCENT

ATOMA N’DRIN RAPHAEL

DAYE GNAGORAN CHARLOTTE

EDJEM BROU HÉLÈNE ÉPSE DJADJA

🛑GRANDS PONTS

SN AGNERO AKPA SERAPHIN 0506286172

SN DOGOH N’GUESSAN LAURENT 0707420881

🔵DABOU

🟢MEMEL CYRILL OSWALD ROMARIC

01 41 24 36 06

🟣 Pr GNAGNE YADOU chef de délégation

BEDI DJOBO LAMBERT

NIKPI ADELE

PAUL WOOD

AGNERO AKPA

PR ESSSIS BOTIAGNE

AGNERO AKPA SERAPHIN

DOGOH N’GUESSAN L

LASM NY BLAISE

FOTE MADELEINE

MELESS ESSION NINA STÉPHANIE

AGNERO PHILOMÈNE MELESS

ABO LORNG DANIEL

AGBANDJI AKMEL PAULIN

ADJE ADJE JEAN-CLAUDE

TOUPA LOPOU

MEMEL AGNESS JEAN PAUL

🔵GRAND –LAHOU

🟢 NEBAVI ZOUKOUAN PLACIDE

07 07 31 70 10

INTÉRIMAIRE

BOLI BI

🟣0140 24 51 62 AYEKPA DENIS chef de delegation

DOGO N’GUESSAN LAURENT

KOUKOUGNON PITTA VÉRONIQUE

DJECKET SYLVAIN

KADJO GUY FERDINAND

🔵JACQUEVILLE COM

ETJACQUEVILLE SP

🟢BEUGRE BOGUI GISLAIN

01 03 28 56 18

AHIKPA ABDULRAMANE

01 03 00 29 90

🟣TCHEIDE LADISLAS chef de delegation

KEKE JOEL

YEBLE TANOU BRIGITTE

BECKET WILFRIED

N’KOUASSE YVES

TOTO MARIE NOELLE KOMBATÉ

SESS AIMÉ MARTIAL

ZOROBOU BOTOUMÉ SÉVERIN

LAKPO KORÉ ALICE 0575040167

🛑LA ME

SN ABOU ABOU ETIENNE 0707456004

SN ASSI OHOEU BERNARD 0707112301

🔵 ADZOPE COMMUNE

🟢ABBE N’CHO ASSI

07 07 54 20 64

🟣MONNET LEON EMMANUEL chef de délégation

DAFFOU ABOU JEANNETTE

ATSE GERARD

AKESSE FELIX

COULIBALY N’DORI

ASSEU OKON YVONNE LATTOH

ABOU CHÉ MARTHE

🔵ADZOPE SP

🟢BROU GBOCHO ELOI

05 06 22 36 22

🟣ABOU ABOU ETIENNE chef de délégation

AKESSE ARIANE

PROF ASSI BESSEKON DENIS

BEDA AGBAHOU PATRICE

BOTCHI GBOCHO

KOUAO AGNI CLOTILDE

🔵 AGOU

🟢ASSI YAO MARC

07 07 26 42 98

🟣AYE APO AGNES EPSE MONNET chef de délégation

YEYIRI VALERIE

AKOUN RACHELLE

AKA YAPI CLÉMENT

ADOU N’CHO ERNEST

KOUASSI CHO PÉLAGIE 0707810889

🔵AFFERY

🟢IBRAHIMA KALILOU

01 03 41 79 54

🟣BONI BEDA chef de delegation

N’GUESSAN BECHIÉ PAUL

YED BENSON

BROU BROU FILBERT

GNONSION TRAH LÉONIE

TOUHOU SOLANGE

SERY MARIE CHANTAL GNAPIE DAHONON

🔵AKOUPE

🟢ALEPE ACHI NICOLAS

01 02 63 19 99

N’GUESSAN YAPO STANISLAS

INTÉRIMAIRE

0546859915

🟣Dr OURAGA OBIO chef de délégation

SIDONIE ASSEU

BALEGA OZOUA DOROTHÉE

🔵OBOGUIE

🟢NGUIA LÉON

BEDE KOAUMÉ ROSE Y

🟣ADO GOSSAN chef de délégation

ASSI OHOUEU BERNARD

GNAKALE ELOI

GNANDJUI LEYO MARIE ANTOINETTE

BROU ATSAIN

ODJE DJORO ANTOINE

AYOUO SOPIE ANGELE

🔵YAKASSE-ATTOBROU

🟢APO GISÈLE YAPI

0777320520

🟣ZAGOL ALAIN DURAND chef de délégation

APO GISÈLE YAPI

N’GUIA CHI YATTÉ EMMANUEL

N’DO BROU

ASSI JEANNE D’ARC

🛑REGION FEDERATION NOM ET CONTACT DU FÉDÉRAL DÉLÉGATION DU PARTI TÉLÉPHONE

SUD-COMOE

SN WODJA GNANDJA SUZANNE 0707757001

🔵ABOISSO COMMUNE

🟢ASSI AHUÉ EBI

0707386468

🟣WODJA GNANDJA SUZANNE chef de délégation

AMALAMAN AYA ANNE-MARIE

AHOSSAN BENIE MARIE CHANTAL EPSE BOGUI

ABLE KOUTOUA

NEBLENEGNE LAGO MARIE

🔵ABOISSO SP MAFERE

🟢NINDJIN KOUTOUA

07 07 21 64 98

🟣AMAN KADJO chef de délégation

KOUAME MONSON JULIETTE

KOUASSI YAO DENIS

BAPOU ELEDJA SANDRINE

🔵AYAME

🟢NDETECHY N’GUESSAN REMI

0707387593

🟣AMANGOUA LOOKENSEY chef de délégation

DASSO KACOU MATHIEU

AMAN KADJO

LOGBO ZOMASSA HORTENSE

AHIMAN KACOU

CHEGUE ADJOUA LEONIE

🔵ADIAKE

🟢KOFFI AHOUÉKÉ VALENTIN

07 07 68 32 25

🟣MAH SIABA NESTOR Chef de délégation

AMALAMAN AYA ANNE-MARIE

ANASSOU ADJIRI HERVE

KOUAWO KADJOKAN JANVIER

AKA BILE EBA ODILE

DAKOURY GNABLE IGNAC

TIAPOUM BENIBEKO FIRMIN

🟣YOAN BI AGÉNOR chef de délégation

DJORO JEAN JACQUES

KOYA LUCIE

🔵BASSAM

🟢ASSEMIAN AMAN HILAIRE

0707868602

🟣HARDING SAMUEL chef de delegation

FOFANA NAMIZATA

DATTE SIMONE

MEISSAN ATHANASE

DJAHI CINTHIA NADEGE

ZEZE KANON FELIX

ABRIMA KOUAME

🔵BONOUA

🟢KISSI ALLOUAN VINCENT

0142435417

🟣AKOI INNOCENT chef de délégation

ECKRA ELIDJE JOSEPH

AHOULOU MARGUERITE

GBALOU ZIKI CECILE

AHOUA ELLOT MOISE

WOGNIN ASSI DESIRE

POUR LA COMMISSION MOBILISATION

Marie Odette Lorougnon Gnabry

Damana Adia Pickass

La légende

🟢Les fédéraux

🟣Les chefs de délégation

🛑 Les grandes zones et ABIDJAN

🔵Les fédérations ceintures d’Abidjan

