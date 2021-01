Côte d’Ivoire: création d’un Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly

De nombreuses personnalités attendues à Abidjan, ce vendredi

Dans le cadre de l’amélioration de la participation des jeunes à la vie publique en Côte d’Ivoire et dans la Sous-région ouest-africaine, à l’initiative de Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, il est créé un Institut de Formation Politique qui portera le nom d’Amadou Gon COULIBALY, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, décédé le 8 juillet 2020. La cérémonie officielle de lancement des activités de l’IFP-AGC se tiendra ce vendredi 08 janvier 2021 à partir de 10h00, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cette cérémonie sera présidée par le chef de l’Etat Alassane OUATTARA. Cette cérémonie de lancement qui s’annonce grandiose va enregistrer la présence de plusieurs personnalités de premier plan du monde politique et universitaire qui viendront de plusieurs continents. Parmi ces illustres invités, l’on annonce la présence effective de l’ex-Premier Ministre Français et actuel président de l’ONG leaders pour la paix, Jean Pierre RAFFARIN et de bien d’autres personnalités politiques Africaines et Européennes.Pour rappel, l’IFP-AGC aura pour vocation de former les jeunes à la culture politique et à la recherche de la paix. En portant le nom de Feu le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, l’IFP-AGC veut rendre hommage à cet homme d’exception qui a été unanimement salué pour les valeurs d’engagement politique, de rigueur dans le travail, d’intégrité, de fidélité, d’humilité, de loyauté qu’il a incarnées et le modèle qu’il représente pour la jeunesse.

