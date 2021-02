Côte d’Ivoire : crise post-électorale, Gbalet Pulchérie maintenue à la maca depuis 7 mois

«Cela fera bientôt 7 mois que la camarade présidente GBALET Pulchérie Édith est détenue à la maca pour avoir dire non au troisième mandat. De même certaines personnes du RHDP ont manifesté pour dire oui au troisième mandat en violant les restrictions du civid-19 mais qui n’ont pas été inquiétées par notre justice. J’estime que si après le 31 Octobre les ivoiriens ont décidé d’aller à la réconciliation, il est important que GBALET Pulchérie soit libérée ainsi que nos camarades détenus. La paix et la réconciliation ont besoin de sacrifice et de pardon venant de ceux qui ont le pouvoir. Même si cela devrait être des deux côtés, c’est au gouvernement de faire plus. Au nom du pardon et de la réconciliation, Libérez GBALET Pulchérie Édith pour montrer le geste fort du pouvoir à l’égard de la société civile et du peuple.»

Perle Lola

