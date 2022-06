Côte d’Ivoire: Danho paulin parle de l’affaire Sylvain Gbohouo

“C’ÉTAIT DE LA NÉGLIGENCE. IL DOIT BÉNÉFICIER DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTAT “

Le 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐢𝐧 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐃𝐀𝐍𝐇𝐎 est sorti de sa réserve pour réagir à la suspension du gardien des éléphants, Sylvain Gbohouo, pour dopage.

Interrogé sur le sujet, le patron des sports ivoiriens, avec son franc-parler qu’on lui connaît n’est pas passé par quatre chemins pour situer les responsabilités et rassurer des mesures à prendre par l’État pour accompagner le joueur.

Incursion dans la vision DANHO PAULIN CLAUDE !

“C’est un sort qui est triste mais ce sont des choses qui arrivent (…) En Côte d’Ivoire, nous n’avons pratiquement pas connu de cas de dopage.

Dans le cas de Gbohouo, c’était beaucoup plus de la négligence. Il aurait fallu un bon coaching de ces médecins qui l’ont encadré mais malheureusement il est obligé de payer la sentence.

Au Cameroun, il devait quitter le groupe et rentrer mais j’ai souhaité qu’il reste pour une question psychologique. Pour que sa présence pour que ça crée une dynamique de groupe (…).

La loi sur le sport nous oblige à nous occuper des sportifs de haut niveau. Il est dans une situation délicate et doit bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

Ce que nous pouvons faire c’est de lui permettre de se réinsérer dans la vie professionnelle par la formation mais s’il veut continuer à jouer, c’est autre chose. Il faut qu’il puisse trouver un nouveau club.”

Il faut saluer le soutien constant du gouvernement ivoirien à nos athlètes et le respect de la parole de son inoxydable Ministre des Sports sous le leadership éclairé du Président Alassane OUATTARA

En effet on se rappelle bien tous qu’à Douala à la dernière CAN au Cameroun, lorsque le gardien titulaire de la Côte d’Ivoire avait été écarté du groupe des Éléphants suite à sa suspension par la FIFA, c’était bien notre Ministre-terrain, homme de proximité connu pour son grand cœur et sa générosité sans lisière qui avait décidé, tel un bon père de famille, d’aider le joueur à supporter les premiers moments de cette difficile épreuve qu’il traverse aujourd’hui. Le patron du sport ivoirien l’avait ainsi reçu à déjeuner à son hôtel le 12 Janvier 2022 (si notre mémoire est bonne) à quelques heures du premier match des éléphants.

Et le philanthrope DPC à cette occasion lui avait adressé un message fort de soutien et d’encouragements l’exhortant à garder la sérénité et la foi dans cette situation dramatique mais surtout en lui signifiant, qu’il bénéficierait constamment de son assistance nécessaire (photo d’illustration).

Comme nous le constatons tous, 𝐃𝐀𝐍𝐇𝐎 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐢𝐧 n’a jamais abandonné Sylvain Gbohouo depuis qu’il vit cette situation difficile comme nous ont laissé croire les oiseaux de mauvaise augure et certains sofas des réseaux sociaux. Toujours les mêmes !

