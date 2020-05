Côte d’Ivoire: « Dans le gouvernement actuel, il y a plus de chefs comptables obsédés par les recettes fiscales », Jean-Louis Billon

Dans une tribune intitulée « Après le coronavirus, quelle stratégie pour relancer l’économie ivoirienne », Jean-Louis Billon fait des propositions en vue de la relance de l’économie ivoirienne, mais pas seulement. Il en profite pour dénoncer la panne de vision économique du Président Alassane Ouattara et de son gouvernement du RHDP. A lire.

Depuis quelques mois, le monde est quasiment à l’arrêt pour cause de Covid-19. Au-delà des conséquences socioéconomiques et du drame humain que constitue cette pandémie, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés impose de réagir. Après le confinement, les mesures barrières et les plans stratégiques de riposte, commençons dès à présent à penser le déconfinement qui ne se réduit pas à lever les mesures de restriction. Le déconfinement, c’est surtout comment gérer les effets pervers de la pandémie pour repartir de plus belle. C’est donc dès aujourd’hui qu’il faut préparer la reprise économique qui s’annonce difficile.

Certes le potentiel économique de la Côte d’Ivoire est énorme. Mais pour l’heure, des pans entiers de notre économie sont en péril. Ce sont des milliers de personnes dont la situation déjà précaire a subitement empiré. Même les grands groupes n’y échappent pas. Le manque à gagner pour les employeurs, les travailleurs et l’État est colossal. Une chose est sûre, toute crise a à la fois des inconvénients et des avantages. Elle peut constituer une menace pour certains et une opportunité pour d’autres. Le coronavirus n’étant pas une fatalité, il nous revient de tirer les leçons de tout cela aussi bien au niveau national, régional que continental.

L’intégration des marchés a certainement un impact positif sur chaque pays en raison des ouvertures commerciales que cela génère dans un espace devenu plus grand en fournisseurs, en partenaires et en consommateurs, donc en opportunités d’affaires, en occasions de ventes et en chiffre d’affaires. A contrario, avec la fermeture des frontières et la mise en berne de nombreux secteurs d’activités, chacun peut réaliser combien nos marchés sont fragilisés. Cela tient principalement de trois choses : les cycles de production au ralenti du fait des mesures sanitaires et des difficultés d’écoulement des produits, le pouvoir d’achat des consommateurs en baisse et désormais orienté vers une consommation de survie, la réduction des débouchés due à l’impossibilité d’accéder à certains marchés. En observant bien, on voit que ces trois éléments interagissent pour finalement plomber le marché intérieur.

Si j’ai toujours appelé à l’émergence d’une classe moyenne capable, par son pouvoir d’achat, d’assurer un certain niveau d’investissement et de consommation, c’est justement dans la perspective de doper les marchés domestiques en absorbant une bonne part de l’offre intérieure. Réussir cela passe entre autres par le développement des PME et par l’expansion des grandes entreprises qui aboutiront à la naissance de champions nationaux et à l’amélioration du niveau de vie des individus. Cet effet ascendant (on commence modestement pour capitaliser et progressivement rentabiliser l’investissement) produira ensuite ce que j’appelle un effet de reversement dans la mesure où les richesses créées seront redistribuées à tous les acteurs de la chaîne de production. Les outils pour atteindre cet objectif n’attendent qu’à être mis en train.

Le ralentissement de l’économie

Le ralentissement de notre économie, la baisse du PIB et du taux de croissance, la consomption de l’épargne personnelle dans laquelle l’on puise désormais pour vivre, la stagnation, voire l’explosion de la dette des particuliers, des entreprises et de l’État sont autant de dommages infligés à notre économie. Il n’existe pas de remède miracle pour en sortir. Nous devons simplement être pragmatiques en cherchant à régler les problèmes au cas par cas. Par exemple, comment comprendre que des produits jugés nécessaires connaissent une pénurie et une flambée des prix alors que nous avons la possibilité de les fabriquer sur place et en quantité ?

Ce fut le cas des masques de protection. Vu l’urgence, les contraintes financières de l’État et la faible résilience des entreprises, la mobilisation de l’industrie textile locale et des PME dont l’activité s’y rattache devrait être un recours immédiat et prioritaire. Ainsi, non seulement ce serait un formidable marché à elles offert pour préserver des emplois et maintenir ou booster leur activité, mais ce serait aussi l’occasion de développer un savoir-faire dans un domaine en nette explosion, avec l’avantage de fabriquer des masques « Made in Côte d’Ivoire » susceptibles d’être vendus ici, dans la sous-région et même plus loin.

« Il me semble qu’aujourd’hui en Côte d’Ivoire, il y a plus de « chefs comptables » obsédés par les recettes fiscales dans la gouvernance économique que de véritables stratèges capables, par leur expérience, leur réflexion et leur esprit novateur, de concevoir des process pour soutenir l’action gouvernementale et aider le pays à sortir de la léthargie qui l’engloutit lentement et fatalement »

C’est pareil avec les gels hydroalcooliques que l’industrie chimique et les laboratoires de recherche nationaux peuvent valablement produire. Ainsi, nous devons travailler à notre compétitivité car c’est par là que nous réussirons le challenge de la relance et du développement économique, de la lutte contre le chômage et la pauvreté. C’est aussi au prix de décisions courageuses. Quand il le faut, n’ayons pas peur de soutenir les entreprises ivoiriennes, NOS entreprises. Je reste convaincu que la « préférence nationale » a beaucoup plus de légitimité et de retombées positives pour un pays lorsqu’elle se joue sur le terrain économique, loin de l’esprit nationaliste des va-t-en-guerre. D’aucuns parleront de patriotisme économique ou de protectionnisme.

Il n’empêche qu’avec ça, l’État peut s’autoriser à taxer des produits importés en concurrence directe avec l’offre locale. L’État peut encore limiter l’entrée de certains produits sur le territoire en fixant un quota ou une période pour leur importation, tout cela pour permettre aux entreprises et aux producteurs ivoiriens de se positionner sur des marchés spécifiques. La Chine, les États-Unis, la France et d’autres pays le pratiquent et ça leur réussit. Pourquoi pas nous ? Si nous sommes réellement un pays résolu à prendre son destin en main au même titre que les autres, cela ne devrait chagriner personne que nous fassions pareil.

Nul doute que les investissements étrangers sont importants ; ils apportent de la liquidité et de nouvelles expertises. Mais l’essentiel de l’investissement doit être national, privé et/ou public. C’est la meilleure façon de maintenir les capitaux dans le circuit local pour refinancer notre économie. Sinon, les dividendes récoltés s’envolent pour d’autres cieux, ce qui appauvrit le pays évidemment. Dans la même veine, il est anormal que la concession d’un service public soit attribuée à des groupes étrangers sans la participation de structures ivoiriennes. Idem pour le transfert de technologies et de compétences très souvent absent des discussions. Raison pour laquelle je le redis : N’ayons pas peur de soutenir, de protéger et d’accompagner les investisseurs ivoiriens de plus en plus audacieux, compétents et créatifs.

Élargissons même la réflexion. Il fut un temps où des unités industrielles de montage automobile existaient en Côte d’Ivoire. Il fut un temps également où notre pays était pour la sous-région une destination prioritaire pour les évacuations sanitaires. Qu’en est-il à présent ? De même, a-t-on besoin d’importer des tables-bancs pour équiper nos classes alors qu’il se trouve sous nos yeux des menuisiers talentueux en quête de marché ? Est-il utile d’importer autant de matériaux de construction, quand les intrants et la main-d’œuvre sont disponibles localement et que l’installation d’usines est un investissement à portée ?

En outre, faites un tour dans les gares routières ou dans les quartiers dits populaires. Vous y verrez de jeunes Ivoiriens consommer quotidiennement du chocolat, loin des clichés qui font de ce produit le privilège de personnes nanties. Pourquoi ce serait donc un crime de lèse-majesté de voir émerger en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, plusieurs usines de transformation de ce cacao en produits finis de larges gammes ? Etc.

Au sortir de cette crise qui a révélé la fragilité de l’État et de nos ressources, nous devons réfléchir à tous ces paramètres. Seulement, il me semble qu’aujourd’hui en Côte d’Ivoire, il y a plus de « chefs comptables » obsédés par les recettes fiscales dans la gouvernance économique que de véritables stratèges capables, par leur expérience, leur réflexion et leur esprit novateur, de concevoir des process pour soutenir l’action gouvernementale et aider le pays à sortir de la léthargie qui l’engloutit lentement et fatalement.

Dans l’immédiat, une solution doit être trouvée aux problèmes concrets qui minent notre économie. Alors où trouver l’argent pour financer la relance de notre économie ? Le gouvernement a annoncé un Plan de Soutien Économique, Social et Humanitaire. Il y a également les prêts, les dons et les lignes de financements divers accordés par les bailleurs de fonds aux pays pauvres touchés par le Covid-19. À côté de cela, la part du budget national correspondant à la dette dont le remboursement a été différé reste disponible. On pourrait compléter ces mesures par la réduction du train de vie de l’État et par l’engagement du gouvernement, des élus et des responsables d’institutions de la République à être solidaires de la souffrance du peuple en renonçant à une part de leurs revenus déjà bien consistants (salaire, primes, indemnités et autres).

Hormis ces dispositions, une réflexion doit être menée sur une fiscalité incitative à l’investissement de transformation locale et également aux réinvestissements des résultats pour consolider et diversifier ces transformations. N’ayons pas peur d’accompagner, de favoriser, de soutenir et de défendre l’entrepreneuriat local dès lors qu’il contribue à plus d’autonomie et d’indépendance économique et sociale.

La reprise sera longue et lourde, avec des secteurs plus durement touchés et des entreprises qui s’en remettront mieux et plus rapidement que d’autres. Peut-être la situation reviendra-t-elle à la normale l’an prochain au plus tôt. En attendant, la grande leçon à tirer de cette crise est qu’on ne peut compter que sur soi-même.

Lire sur Afrik soir

Comments

comments