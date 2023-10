Côte d’Ivoire : de nouveaux sous-préfets nommés par Alassane Ouattara

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé la désignation de nouveaux sous-préfets.

D’après le document, les vingt-six (26) Administrateurs Civils nouvellement désignés pour occuper les postes de Sous-Préfet intègrent le Corps Préfectoral au grade III, 1er échelon. En effet, les personnes concernées bénéficieront des indemnités et des avantages prévus conformément à la législation en vigueur. La mise en œuvre de ce décret sera supervisée individuellement par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, et ledit décret sera publié dans le Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Liste des nouveaux Sous-Préfets nommés

REGION DE L’AGNEBY-TIASSA

DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

Sous-préfet d’Agboville

DIABY MASSITA, Matricule 837 038 J

REGION DU BELIER

DEPARTEMENT DE TOUMODI

Sous-préfet de Toumodi

KOUASSI Née YAO WOSSOHONON ARNAUD, Matricule

343 429 F, Grade II, 1er échelon

REGION DU BERE

DEPARTEMENT DE MANKONO

Sous-préfet de Tieningboué

GUEYE DIE HERVE, Matricule 279 342 Y

DEPARTEMENT DE KOUNAHIRI

Sous-préfet de Kounahiri

WAYORO BITY GUY CHARLES. Matricule 819 038 J

DEPARTEMENT DE DIANRA

Sous-préfet de Dianra-village

VAGUIBA BAKAYOKO, Matricule 366 598 C

REGION DU BOUNKANI

DEPARTEMENT DE DOROPO

Sous-préfet de Kalamon

KONE NANDOLOH LAMINE, Matricule 822 833 D

REGION DU CAVALLY

DEPARTEMENT DE GUIGLO

Sous-préfet de Kaadé

BINATE MARIAME, Matricule 366 472 H

DEPARTEMENT DE BLOLEQUIN

Sous-préfet de Zéaglo

N’DOLI BOKO MARC, Matricule 349 902 Q

REGION DU GBEKE

DEPARTEMENT DE BOUAKE

Sous-préfet de Djebonoua

ADAMA NEE KARAMOKO ALIMATA SALIA, Matricule 496 850 U

DEPARTEMENT DE BEOUMI

Sous-préfet de Bodokro

KOUASSI CHIKA ROSINE, Matricule 366 114 S

REGION DU GBOKLE

DEPARTEMENT DE FRESCO

Sous-préfet de Fresco

BEHE Née GUEI DOUEGNINON SUZANNE, Matricule 200 078 Y,

Grade II. 1er échelon

REGION DES GRANDS PONTS

DEPARTEMENT DE DABOU

Sous-préfet de Toupah

COULIBALY BINTOU, Matricule 380 173 G. Grade III, 2eme échelon

REGION DU HAMBOL

DEPARTEMENT DE KATIOLA

Sous-préfet de Fronan

ADINGRA KOFFI LOUIS ADOLPHE, Matricule 366 355 K

DEPARTEMENT DE NIAKARA

Sous-préfet de Arikokaha

KONE KARBA PASCAL, Matricule 801 645 C

REGION DU HAUT-SASSANDRA

DEPARTEMENT DE VAVOUA

Sous-préfet de Séitilla

DAGO NEE GUY MANUELA ISABELLE, Matricule 331 097 J

Sous-préfet de Dania

GAHUIDI BLIA DOROTHE, Matricule 366 589 F

REGION DU LOH-DJIBOUA

DEPARTEMENT DE DIVO

Sous-préfet de Hiré

APHANOU MARIE LAURE EPSE DJEDJE, Matricule 366 278 W,

Grade III, 2eme échelon

DEPARTEMENT DE GUITRY

Sous-préfet de Dairo-Didizo

TIA NEE ADEPO ADOUBROU MARIE-JEANNE, Matricule

366 187 U

REGION DE LA MARAHOUE

DEPARTEMENT DE BONON

Sous-préfet de Bonon

TOHO NEE KOUASSI EDWIGE INES, Matricule 343 489 C

REGION DE LA ME

DEPARTEMENT DE YAKASSE-ATTOBROU

Sous-préfet d’Abongoua

DJOANGOU AYAKE GERMAIN, Matricule 825 369 E

REGION DU MORONOU

DEPARTEMENT DE BONGOUANOU

Sous-préfet d’Assié-Koumassi

KOUADIO ADJOUA MARTINE, Matricule 349 937 A

REGION DE LA NAWA

DEPARTEMENT DE SOUBRE

Sous-préfet de Liliyo

SEGBE TIENE, Matricule 253 350 Z, Grade III, 3eme échelon

REGION DU SUD-COMOE

DEPARTEMENT D’ABOISSO

Sous-préfet de Nouamou

COULIBALY OUOLOGO DRISSA, Matricule 809 124 S, Grade III,

1er échelon

DEPARTEMENT D’ADIAKE

Sous-préfet d’Etueboué

ZOZO SIKA CHRISTELLE, Matricule 498 693 V

REGION DU TONKPI

DEPARTEMENT DE DANANE

Sous-préfet de Mahapleu

KOBON GUY YVES, Matricule 366 340 Y

DEPARTEMENT DE ZOUAN-HOUNIEN

Sous-préfet de Goulaleu

KOUAME MOROU ABOU, Matricule 366 024 T