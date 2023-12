Côte d’Ivoire : Début des travaux de réaménagement de la voie express de Yopougon

La voie express de Yopougon sera en travaux de réhabilitation et de réaménagement le samedi 9 décembre 2023.es travaux de réhabilitation de la voie express de Yopougon seront lancés dès le samedi 9 décembre 2023. Ces travaux interviennent dans le cadre du projet Abidjan Transport du Programme COMPACT, dont le financement est supporté par le gouvernement américain à travers le MCC

Ainsi, le MCA-Côte d’ivoire informe que la première phase comprise entre le pont ferraille et le Banco se déroulera du 9 décembre 2023 au 15 février 2024.

MCA-Côte d’ivoire s’excuse des désagréments éventuels et invite les usagers de la route à bien vouloir respecter la signalisation et les dispositions de fluidité du trafic routier qui seront mises en œuvre afin de garantir un déroulement d’activités sans risques sécuritaires, sanitaires, environnementaux et sociaux.

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence américaine d’aide étrangère, indépendante et novatrice ayant pour mission la lutte contre la pauvreté dans le monde créée par le Congrès américain. Elle a pour mission de lutter contre la pauvreté dans le monde.