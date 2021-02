Côte d’Ivoire : Déclaration de jeunesse Kigbafori Soro (JKS)

La Jeunesse Kigbafori Soro (JKS) depuis sa date de création le 12 Février 2012 s’est fixé pour objectif premier de soutenir, de promouvoir et défendre les valeurs et idéaux de son excellence Guillaume kigbafori Soro.

La jeunesse kigbafori Soro se veut la plus importante organisation de jeunesse Soroiste, à travers ses (31) Coordinations régionales, (2) districts autonomes, (107) Coordinations communales et (250) délégués sous-préfectoraux.

Nous voulons noter la solidité, la loyauté et la fidélité de toutes ses bases à son excellence Guillaume kigbafori Soro malgré les difficultés que connait notre organisation mère le GPS.

En ce jour du samedi 30 Janvier 2021 nous voulons une fois de plus réitérer notre soutien énergétique et engagement inconditionnels au président Guillaume Kigbafori Soro.

La JKS félicite cette nouvelle offre politique et stratégie de son excellence Guillaume Kigbafori Soro à travers la fusion de tous les mouvements et partis politiques en une seule organisation politique. Nous saluons avec déférence ce grand esprit d’union et de cohésion prôné par son excellence Guillaume Kigbafori Soro.

La Jeunesse Kigbafori Soro salut la libération sans condition des femmes du GPS après 5 mois de détentions arbitraires. Nous invitons par ailleurs le gouvernement d’Abidjan à aller plus loin dans l’action de paix et de cohésion sociale en libérant l’ensemble des prisonniers politiques et en favorisant le retour sans conditions des exilés politiques, en particulier le président de Génération et peuples solidaires Guillaume Kigbafori Soro, l’ex président Laurent Gbagbo et l’ex ministre Charles Blé Goudé.

La grande famille JKS à travers le Bureau Exécutif National, présente ses vœux les meilleurs à son excellence Guillaume Kigbafori Soro et à l’ensemble de la famille soroïste.

Vive la CI, Vive GKS, Vive GPS et Vive JKS.

Fait à Abidjan le samedi 30 janvier 2021

Pour le Bureau Exécutif National de la JKS,

Le Président National Coulibaly Daouda

Comments

comments