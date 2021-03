Côte d’Ivoire : déclaration de la coalition PDCI-RDA – EDS de Yopougon

Nous avons pris connaissance d’un document du ministère de l’intérieur circulant sur les réseaux sociaux et autres plateformes internet, faisant état de résultats du scrutin des élections législatives 2021.

Nous tenons à préciser et informer la population, que le ministère de l’intérieur n’est pas habilité à proclamer les résultats des élections législatives en Côte D’Ivoire.

De plus les résultats de la circonscription de Yopougon qui y sont mentionnés sont foncièrement faux. Nous rappelons que nous bénéficions de tous les procès-verbaux, et qu’aux vues des calculs, nous savons que nous somme les vainqueurs de l’élection législative 2021 dans la circonscription de Yopougon.

Nous mettons en garde le ministère de l’intérieur qui semble orchestrer une tentative de fraude et demandons à la CEI de proclamer les résultats qui nous donne la victoire. Dans le cas contraire nous nous verrons dans l’obligation de rétablir la vérité des urnes en communiquant tous les Procès-verbaux en notre possession à la presse.

Enfin nous tenons à souligner que cette tentative de fraude, va à l’encontre d’un scrutin transparent.

Aussi demandons-nous à tous nos partisans de rester calme et de ne céder à aucune provocation, et nous leur demandons également de rester vigilant et mobiliser avec une attitude pacifique jusqu’à la proclamation des résultats définitifs et officiels.

Nous avons gagné et nous n’accepterons pas que notre victoire nous soit volée.

Enfin pour les autres candidats de notre coalition EDS-PDCI RDA à l’intérieur du pays qui sont victimes de manipulation de résultats comme cela semble être le cas à Yopougon, Nous leurs apportons tous notre soutien.

Georges Armand OUEGNIN

Président d’EDS

Tête de liste PDCI-RDA – EDS

