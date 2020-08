Côte d’Ivoire : déclaration de la JPDCI-RDA Urbaine

Les jeunes du PDCI-RDA réagissent à la situation socio-politique actuelle de la Côte d’Ivoire. Au cours d’un point de presse à la maison du parti à Cocody ce mardi 11 août 2020 , Valentin KOUASSI, président National de la JPDCI-RDA Urbaine a apporté son soutien aux autres jeunes de l’opposition engagés pour la manifestation contre la candidature du Président Ouattara. Ci-dessous son intervention.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT VALENTIN KOUASSI, PRÉSIDENT NATIONAL JPDCI-RDA URBAINE

“Les jeunes du PDCI-RDA, et ceux de la CDRP sont heureux d’accueillir les leaders de jeunesse des partis politiques frères au moment où notre pays est en proie à des turbulences, sans précédent.

Je prends donc la parole au nom de mes pairs président pour vous souhaiter la cordiale bienvenue et saluer la ferme détermination qui nous anime.

L’objet de cette rencontre est la situation sociopolitique de notre pays, marquée par la violation flagrante de notre loi fondamentale par ALASSANE OUATTARA.

En effet, le chef de l’État dans son adresse traditionnelle à la nation du 06 Août dernier, veille de notre indépendance obtenue de haute lutte, a annoncé sa candidature à un 3ème mandat. Or, notre constitution ne lui permet pas de faire un troisième mandat.

Les éléments sont là palpables, tels qu’évoquer par le comité des experts (le ministre Cissé BaCongo, pr Ouraga Obou, le ministre Sansan Kanbilé) qui l’a rédigé.

C’est une violation flagrante de la loi fondamentale qui fait courir à notre pays un risque d’implosion au regard des manifestations de contestation constatées ici et là.

C’est pourquoi nous jeunes dont l’avenir est engagé par cette situation, décidons de donner notre position.

Vaillants patriotes, gardiens de la démocratie l’heure est grave.

Ce matin, c’est sous l’onction de nos ancêtres qui nous ont légué ce pays en héritage,

C’est sous l’onction de son excellence HENRI KONAN BÉDIÉ et des Leaders des partis membres de la CDRP

C’est sous l’onction de son excellence LAURENT GBAGBO et des Leaders des organisations membres de EDS

C’est sous l’onction de son excellence SORO KIGBAFORI GUILLAUME et des Leaders de toute la galaxie GPS

C’est enfin sous l’onction du Ministre CHARLES BLÉ GOUDÉ et des leaders des organisations membres de la Voix du peuple

que nous nous sommes donnés rendez-vous.

Merci beaucoup d’avoir répondu à cet appel lancé dans l’urgence.

Avant de continuer, Je vous invite à vous tenir debout et observons ensemble une minute de silence en mémoire des nombreuses victimes du régime autocratique D’ALASSANE OUATTARA.

Ce matin, notre pays vient nous questionner sur notre responsabilité face à cette misère que le régime Ouattara fait subir à nos parents et à nos concitoyens.

Oui, ils sont nombreux, les dignes filles et fils de ce pays contraints à l’exil. On peut citer entre autres le Président LAURENT GBAGBO, le premier ministre SORO GUILLAUME, le ministre CHARLES BLÉ GOUDÉ, le maire AKOSSI BENJO…

Ils sont arbitrairement maintenus hors du pays.

D’autres encore, comme les députés SORO KANIGUI, ALAIN LOBOGNON, CAMARA LOUKIMANE croupissent en prison en dépit de leur immunité parlementaire.

Oui, Ce matin, notre pays, en larmes, nous questionne sur ce que nous devons faire. Vous aussi, vous vous êtes tant de fois demandé à quand la fin de cette souffrance, à quand la fin de cette torture de ce régime, qui en plus des arrestations, en collaboration avec une Justice aux ordres, a décidé de se spécialiser en violeur de constitution.

Après avoir fini d’humilier des familles en les faisant dormir dans des cimetières, ils veulent maintenant nous priver de notre âmes et de notre dignité en cette période où l’on se souvient de la lutte pour l’indépendance. C’est la goute d’eau qui a fait déborder le vase.

“Une dictature n’a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi”, disait François Mitterrand, ancien président français.

Le moment est donc venu pour nous, peuple de Côte d’Ivoire, de relever le défi de la dictature.

Souvenez-vous, ALASSANE OUATTARA jadis dans l’opposition s’est fait le chantre de la démocratie.

Face à HENRI KONAN BÉDIÉ, il a crié à la dictature,

Face à LAURENT GBAGBO, il a crié à la dictature.

Or, chers frères et soeurs, si vous regardez bien dans les faits, ALASSANE OUATTARA cumule en lui seul, des actes et comportements antidémocratiques, jamais vécus sous les régimes D’HENRI KONAN BÉDIÉ et de LAURENT GBAGBO.

Camarades, face à ce tableau plus que sombre, nous n’avons pas le choix.

ALASSANE OUATTARA nous montre une seule voix : La lutte sans relâche pour la restauration de la démocratie et des conditions transparentes d’une élection à la fois apaisée et ouverte.

Aujourd’hui, Face à notre histoire mesdames et messieurs ; Face à notre destin, chers patriotes ; Face à notre responsabilité, vaillants jeunes épris de paix, je vous annonce solennellement et devant toute la Nation que nous sommes venues vous donner la réponse à cette ces dérives, dignes d’un pouvoir autocratique.

Cette solution se trouve dans notre déclaration que va prononcer notre ami et frère Dahï Nestor, leader de la jeunesse de l’EDS que je vous invite à écouter religieusement.

Merci digne Jeunesse ivoirienne pour votre mobilisation et votre engagement.

Soyons prêts à ne rien lâcher jusqu’à la victoire finale.

Vive la Côte d’ivoire !

Je vous remercie,a-t-il déclaré .

Sapel MONE

Comments

comments