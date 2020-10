Côte d’Ivoire: déclaration du Bureau Exécutif National de L’UNESCI suite à l’attaque des étudiants du campus de cocody par des badauds

Il revient de façon récurrente que les badauds qui auraient attaqué le campus de Cocody ce mardi 20 octobre 2020, auraient été convoyés par le Bureau Exécutif National de L’UNESCI.

Le Bureau Exécutif National de L’UNESCI dirigé par l’étudiant KOUAME N’guessan Jean Vincent dit NL Pacifik, dément formellement cette information qui fait le tour des réseaux sociaux. Le BEN de L’UNESCI n’a été invitée à aucune cérémonie ce jour Mardi 20 octobre 2020 au campus de Cocody.

Le BEN-UNESCI voudrait clarifier la situation qui s’est produite ce matin. Les badauds qui ont fait éruption sur le campus ce matin, ont été convoyés par le nommé CISSE DJAKARIDJA. L’objectif de ces badauds était de s’en prendre au Camarade Secrétaire Général National de L’UNESCI, le NL Pacifik et son équipe. Cet objectif n’a pas pu être atteint car le camarade Secrétaire Général National qui devait avoir la confirmation d’une ONG pour un don d’ordinateur ce matin, ne l’a pas eu. Il n’a de ce fait pas effectué le déplacement sur les lieux. CISSE DJAKARIDJA qui croyait le trouver à ce lieu, y a convoyé ses badauds.

Malheureusement pour lui, l’arrivée de ses badauds sur l’espace universitaire a attiré l’attention des camarades de la FESCI d’ailleurs très vigilant.

La FESCI s’est immédiatement mobilisée pour mettre en déroute ce groupe de badauds mandaté par CISSÉ DJAKARIDJA pour s’en prendre à un groupe d’étudiants sur le campus.

Le bureau exécutif national de L’UNESCI tient à remercier le Bureau Exécutif National de la FESCI pour sa vigilance et sa promptitude.

Le BEN-UNESCI, il y a quelques mois attirait l’attention des autorités universitaires, politiques et les leaders de mouvements d’étudiants sur l’individu CISSE DJAKARIDJA. Aujourd’hui, les preuves sont palpables.

Le camarade KOUAME N’guessan Jean Vincent dit NL Pacifik, Secrétaire Général National de L’UNESCI, voudrait encore une fois appeler les uns et les autres à la vigilance.

L’UNESCI N’EST NI DE PRÈS, NI DE LOIN ASSOCIÉE À CETTE ACTION. BIEN AU CONTRAIRE, ELLE ÉTAIT LA CIBLE DE SIEUR CISSÉ DJAKARIDJA ET SES BADAUDS.

Fait à Abidjan le 20 octobre 2020

Pour le BEN-UNESCI

KOUAME N’guessan Jean Vincent dit NL Pacifik, SGN.

