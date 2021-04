Côte d’Ivoire : Déclaration du FPI relative à la libération définitive de l’ex président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Ble Goudé

Le mercredi 31 mars 2021, à l’initiative des juges de la Chambre d’Appel, une audience publique s’est tenue, à la Cour Pénale Internationale (CPI), relativement à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision d’acquittement du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE, rendue le 15 janvier 2019 par les juges de la chambre de première instance.

Au terme de ladite audience, les juges de la Chambre d’Appel ont décidé, à la majorité, de confirmer la décision d’acquittement du Président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE et ont révoqué, par la même occasion, toutes les mesures restrictives de leur liberté. Les juges de la Chambre d’Appel ont également instruit le greffe de la CPI à prendre toutes les mesures pour le transfèrement sécurisé des deux personnalités dans les pays de leur choix, en tenant compte de l’avis des deux acquittés.

Le Front Populaire Ivoirien accueille avec joie et fierté cette décision qui apporte, sans nul doute, un réel soulagement aux familles politique et biologique du Président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE, ainsi qu’à toute la Nation ivoirienne.

Le Front Populaire Ivoirien se félicite de ce que le droit ait été dit courageusement par les juges de la Chambre d’Appel de la CPI et que la vérité sur l’innocence du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE soit ainsi définitivement établie face au monde entier.

Le Front Populaire Ivoirien félicite les équipes de défense du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE pour la qualité et l’immensité du travail abattu durant toutes ces années et les remercie de la confiance qu’elles ont placée en leurs clients dès le début de ce procès.

Le Front Populaire Ivoirien exprime toute sa gratitude aux militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du FPI, au peuple ivoirien dans son ensemble, aux membres de la diaspora ivoirienne et africaine qui, depuis la déportation du président Gbagbo en novembre 2011, n’ont eu de cesse de battre le pavé et de donner de la voix partout à travers le monde entier pour crier l’innocence du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE.

Le Front Populaire Ivoirien rend un vibrant hommage aux anciens chefs d’Etat et dirigeants africains, aux démocrates ivoiriens et africains épris de justice, aux intellectuels ivoiriens, africains et du monde entier, aux organisation politique et de défense de droit de l’Homme, aux communautés religieuses, aux artistes ivoiriens et africains, aux médias ivoiriens, africains et européens qui ont mené la lutte, chacun à sa manière, pour rendre justice au président Laurent GBAGBO et au ministre Charles Blé GOUDE.

Le Front Populaire Ivoirien salue et félicite le président Laurent GBAGBO et le ministre Charles Blé GOUDE pour leur résilience, leur détermination et leur engagement en faveur de la liberté, de la démocratie, de la paix et de la réconciliation entre tous les enfants de la Côte d’Ivoire.

Le Front Populaire Ivoirien, au moment où ce procès connait son épilogue, voudrait se souvenir et s’incliner devant la mémoire de toutes les victimes des crises successives connues par la Côte d’Ivoire depuis 2002, particulièrement celles de la crise dite postélectorale de 2010 et, récemment, la crise du troisième mandat anticonstitutionnel de monsieur Alassane Dramane OUATTARA.

Le Front Populaire Ivoirien se réjouit du retour, très prochain, du Président Laurent GBAGBO en Côte d’Ivoire, pour prendre sa place dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion nationale.

Le Front Populaire Ivoirien exhorte le Gouvernement ivoirien à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le retour effectif en Côte d’Ivoire et en toute quiétude, du président Laurent GBAGBO, conformément aux dispositions de la loi N° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien Président de la République.

Fait à Abidjan, le 31 mars 2021

Pour le FPI

La Secrétaire Générale par intérim

La Ministre Odette Sauyet LIKIKOUET

