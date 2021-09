Côte d’Ivoire : Déclaration du front populaire ivoirien relative à l’ apologie du viol sur NCI

Faisant suite à une émission diffusée, le lundi 30 août 2021, sur les antennes de la chaîne de télévision privée ivoirienne NCI, qui a fait, insidieusement l’apologie du viol, de nombreuses voix se sont élevées pour condamner et decrier une telle attitude qui attente, délibérément, aux bonnes moeurs et porte atteinte à la dignité et au respect de la femme.

Le FPI se joint à cette réprobation collective et condamne de tels agissements aux antipodes des progrès opérés dans notre société pour la promotion des droits de la femme.

Le FPI se réjouit des décisions de justice dont la condamnation avec sursis de l’animateur mis en cause.

Le FPI invite la chaîne de télévision privée ivoirienne NCI a plus de vigilance dans l’élaboration des cahiers de charges pour qu’une telle situation, fortement préjudiciable à son image, ne se reproduise plus.

Le FPI témoigne son empathie à toutes les femmes victimes d’un tel outrage.

Fait à Abidjan, le 2 septembre 2021

Le Secrétaire Général et Porte-parole



Issiaka Sangaré

