Côte d’Ivoire/déficit d’énergie : le groupe parlementaire PDCI-RDA convoque le ministre des MINES, du PÉTROLE et de L’ÉNERGIE à l’Assemblée Nationale pour des explications

Le lundi 10 mai dernier, un point de presse du groupe parlementaire PDCI-RDA s’est tenu à la maison du parti à Cocody. Voici le communiqué final.

Mesdames et messieurs,

Chers amis de la Presse,Vous avez été conviés à ce point de presse, pour être informés de l’initiative du Groupe parlementaire PDCI-RDA à l’Assemblée nationale, relative à la procédure dite de “Question Orale Avec Débat” ouverte depuis ce jour.

En effet, les députés du groupe parlementaire PDCI-RDA ont introduit une requête auprès du Président de l’Assemblée nationale aux fins de transmettre une correspondance invitant le MINISTRE des MINES, du PÉTROLE et de L’ÉNERGIE, à bien vouloir se prêter à l’exercice constitutionnel de la Question Orale Avec Débat.

L’actualité de notre PAYS est dominée par les COUPURES PROLONGÉES et RÉCURRENTES D’ÉLECTRICITÉ sur l’ensemble du territoire national. Celles-ci affectent les commodités de vie des particuliers et des MÉNAGES, mais impactent également les unités de production industrielles et les opérateurs économiques, tous secteurs confondus.

Le GROUPE PARLEMENTAIRE PDCI-RDA, comme le prévoit le Règlement de l’Assemblée nationale en ses articles 116 et suivants, a jugé utile et nécessaire de convier le MINISTRE des MINES, du PÉTROLE et de L’ÉNERGIE, afin qu’il éclaire la Représentation nationale sur la SITUATION ÉNERGÉTIQUE en CÔTE D’IVOIRE .

Face à l’ampleur des DÉSAGRÉMENTS et des PRÉJUDICES constatés, les IVOIRIENS et les IVOIRIENNES sont en droit d’attendre du

GOUVERNEMENT, non seulement des EXPLICATIONS sur cet état de FAITS, mais surtout des RÉPONSES durables aux DYSFONCTIONNEMENTS rencontrés par les services privés ou publics, en charge de la production et de la distribution d’énergie électrique.

C’est donc par devoir à l’égard de nos

mandants, mais sans acrimonie, que nous initions cette procédure parlementaire qui nourrit la transparence et contribue à situer les responsabilités.

Nous espérons vivement que le gouvernement sera disposé à donner les informations nécessaires à même d’apaiser nos concitoyens, et nous souhaitons par ailleurs que les solutions soient identifiées et mises en œuvre dans les meilleurs délais, pour que les braves populations de notre pays retrouvent la normalité de leur quotidien.

En vue de la meilleure exploitation que vous voudriez bien faire de cette initiative du groupe parlementairePDCI RDA, nous tenons à votre disposition, chers AMIS de la Presse Copie de la requête introduite auprès du Président de l’Assemblée nationale, ainsi que la « Question » adressée à Monsieur le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie.

Je vous remercie.

Yasmina OUEGNIN

Vice-présidente du Groupe parlementaire PDCI-RDA Chargée de la Veille Stratégique. Porte-parole.

Comments

comments