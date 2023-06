Côte d’Ivoire : Denis Sassou Nguesso tombe sous le charme de la gouvernance Ouattara

Cote d’Ivoire a su mettre en place un modèle économique qui marche et donne des résultats, s’est félicité le Président congolais Denis Sassou Nguesso, au cours d’un point de presse conjoint avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Le Président congolais Denis Sassou Nguesso salue la clairvoyance du Président Alassane Ouattara, qui donne des résultats

C’était le lundi 12 juin 2023 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, après la signature de 13 accords de coopération bilatérales dans plusieurs secteurs.

Pour Denis Sassou Nguesso, « ce sont les Ivoiriens qui ont ramené la paix, la sécurité et le développement ».

Il s’est dit heureux de l’établissement de ces relations de coopération, notamment celle avec Pointe Noire dans le domaine portuaire.

Il a aussi souhaité que son pays bénéficie du modèle de développement agricole de la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou, premier producteur africain de bananes et deuxième producteur africain d’huile de palme après le Nigéria.

Tout en saluant l’accueil fraternel, amical et chaleureux dont lui et sa délégation ont bénéficié à leur arrivée ; il a rappelé le dynamisme de la jeunesse africaine et la richesse des ressources naturelles du continent qui peuvent lui permettent d’aller de l’avant.

De son côté, le Président Alassane Ouattara a exprimé à son homologue congolais toutes ses admirations pour les efforts qu’il fait pour la paix et la stabilité au Congo et pour son rôle de médiateur en Afrique centrale et même sur l’ensemble du continent.

« Je me souviens que vous avez, en tant que Président de la Conférence des Chefs d’État de l’Union africaine, passé plusieurs jours avec nous en Côte d’Ivoire pour nous réconcilier, les Présidents Gbagbo, Bédié et moi-même.

Et je sais que ce n’était pas une tâche facile, mais aujourd’hui je peux vous dire que vous avez réussi, car nous sommes totalement réconciliés », a témoigné Alassane Ouattara.

En matière de relation et de coopération bilatérale, s’est réjoui le Président Ouattara, les relations entre les deux États sont excellentes et a réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d’amitié, de fraternité et de coopération.

Si Alassane s’est réjoui de la signature des 13 nouveaux accords, cependant, il a déploré le niveau des échanges entre les deux pays qui ne reflète pas le potentiel économique et leur volonté de les promouvoir.

Les deux délégations ont réaffirmé leur demande d’accroissement du niveau des échanges.

« Cela passe par le secteur privé, d’où mon souhait de voir nos secteurs privés ivoirien et congolais s’impliquer davantage dans la recherche des opportunités d’investissements », a encouragé Alassane Ouattara.

Également, pour le Président Alassane Ouattara, la situation sécuritaire nécessite de renforcer la coopération en matière de sécurité, de paix et de stabilité en Afrique de l’Ouest et centrale et de lutter efficacement contre le terrorisme la piraterie maritime et toutes les formes de trafic dans la sous-région.