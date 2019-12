Côte d’Ivoire: depuis l’Europe, Guillaume Soro nomme plusieurs personnalités pour conduire la “résistance pacifique et politique”

Dans une déclaration de Générations et peuples solidaires lue, ce samedi 28 décembre 2019, Me Affoussiata Bamba Lamine, membre de la Commission d’orientation et de la coordination de GPS, a laissé entendre que son mouvement a créé une délégation pour conduire la « résistance pacifique et politique ». A cet effet, Guillaume Soro a procédé à la nomination de plusieurs personnalités.

La bataille Ouattara-Guillaume Soro ne fait que commencer. Après son retour manqué en Côte d’Ivoire et le mandat d’arrêt international lancé contre lui, l’ex-président de l’Assemblée nationale est en train d’organiser la résistance depuis l’Europe où il se trouve présentement.

Ce samedi 28 décembre 2019, Guillaume Soro a procédé à la nomination de plusieurs personnalités de Générations et peuples solidaires Europe qui sont chargées de conduire « la résistance pacifique et politique ».

Dans une déclaration lue par Me Affoussiata Bamba Lamine, elle a levé un coin du voile sur la composition de ladite délégation.

Ci-dessous la déclaration du GPS lue par Me Affoussiata Bamba Lamine

Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes. Comme je vous l’avais indiqué dans ma déclaration du jeudi 26 décembre 2019, une délégation de Générations et peuples solidaires Europe, allait être mis en place. C’est chose faite. Je vais vous lire la décision qui y est afférente.

Décision numéro 2019-12-003 portant création, organisation, composition et missions des délégations.

Vu les statuts du mouvement citoyen Générations et peuples solidaires ;

Vu le règlement intérieur de Générations et peuples solidaires ;

Vu la crise pré-électorale, politique provoquée par le régime actuel au pouvoir, le président de Générations et peuples solidaires décidé que :

Article 1 : Il est créé des délégations de Générations et peuples solidaires ;

Article 2 : Les délégations de Générations et peuples solidaires sont chargées de conduire la résistance pacifique et politique ;

Article 3 : Une délégation de Générations et peuples solidaires d’Europe est constituée ;

Article 4 : Sont nommés, au titre de la délégation Générations et peuples solidaires Europe, les personnalités dont les noms suivent : M. Roger Banchi, Mme Edwge Inaï, Mme Alice Tia, Mme Nadine N’guessan, Mme Sylvie Kambou, Mme Sabine Blé, Mme Berthe Brignantchié Sekongo, Mme Inès Amani Leroux, Mme Sonia Robé, M. Franklin Nyamsi, M. Habib Sanogo, M. Zoumana Touré. Le ministre ambassadeur Roger Banchi, préside la délégation Générations et peuples solidaires Europe.

Article 5 : Cette décision prend effet, dès sa publication.

Fait à Paris le 28 décembre 2019

Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, président de Générations et peuples solidaires

