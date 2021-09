Côte d’Ivoire: des ajouts au nombre pléthorique des ministres ivoiriens

Annexe

AU COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU

MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021

Comité Restreint du 11 août 2021

1- Au titre du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du

Comité chargé de l’examen des projets de nominations dans les

départements ministériels du 11 août 2021.

L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen des décrets portant

organisation de vingt-trois (23) Ministères et d’un (01) Secrétariat d’Etat

ainsi que sur l’analyse des propositions de nominations dans les

Administrations.

Ainsi, les propositions ci-après ont été validées :

I- AU TITRE DES DECRETS PORTANT ORGANISATION DES

MINISTERES ET SECRETARIAT D’ETAT

MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE

L’INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA DIASPORA :

-décret portant organisation du Ministère d’Etat, Ministère des

Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME :



-décret portant organisation du Ministère de la Justice et des Droits

de l’Homme

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE :

– décret portant organisation du Ministère de l’Intérieur et de la

Sécurité

MINISTERE DES TRANSPORTS :

– décret portant organisation du Ministère des Transports

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES :

-décret portant organisation du Ministère de l’Economie et des

Finances

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION :

– décret portant organisation du Ministère de la Fonction Publique et

de la Modernisation de l’Administration

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION :

– décret portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et

de l’Alphabétisation

MINISTERE DE LA RECONCILIATION ET DE LA COHESION

SOCIALE :

-décret portant organisation du Ministère de Réconciliation et de la

Cohésion Sociale

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA

FRANCOPHONIE :

– décret portant organisation du Ministère de la Communication, des

Médias et de la Francophonie

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE L’INSERTION

PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE :

-décret portant organisation du Ministère de la Promotion de la

Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique

MINISTERE DE LA PROMOTION DES PME, DE L’ARTISANAT ET DE

LA TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL :

– décret portant organisation du Ministère des PME, de l’Artisanat et

de la Transformation du Secteur Informel

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES :

– décret portant organisation du Ministère des Ressources Animales

et Halieutiques

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS :

– décret portant organisation du Ministère du Tourisme et des Loisirs

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, DU

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE LA LUTTE CONTRE LA

CORRUPTION :

– décret portant organisation du Ministère de la Bonne Gouvernance

et du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la

Corruption

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DES

TELECOMMUNICATIONS ET DE L’INNOVATION :

– décret portant organisation du Ministère de l’Economie Numérique,

des Télécommunications et de l’Innovation

MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE :

– décret portant organisation du Ministère de la Santé, de l’Hygiène

Publique et de la Couverture Maladie Universelle

MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L’ENERGIE :

-décret portant organisation du Ministère des Mines, du Pétrole et de

l’Energie

MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA

PAUVRETE :

– décret portant organisation du Ministère de la Solidarité et de la

Lutte contre la Pauvreté

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT :

-Projet de décret portant organisation du Ministère de la Femme, de

la Famille et de l’Enfant

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE :

– décret portant organisation du Ministère de l’Enseignement

Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L’INDUSTRIE DES ARTS ET DU

SPECTACLE :

– Projet de décret portant organisation du Ministère de la Culture et

de l’Industrie des Arts et du Spectacle

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT

DURABLE :

-Projet de décret portant organisation du Ministère de

l’Environnement et du Développement Durable

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE

DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET

DE LA DIASPORA, CHARGE DE L’INTEGRATION AFRICAINE :

 décret portant organisation du Ministère délégué auprès du

Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration

Africaine et de la Diaspora, chargé de l’Intégration Africaine

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA FONCTION

PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION,

CHARGE DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION :

 décret portant organisation du Secrétariat d’Etat auprès du Ministre

de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration,

chargé de la Modernisation de l’Administration.

I- AU TITRE DES NOMINATIONS DANS LES ADMINISTRATIONS

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Directeur du Centre d’Information et de Communication

Gouvernementale, en abrégé CICG :

 DOSSO Awa (nouvelle nomination)

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 Directeur Général de la Décentralisation et du Développement

Local :

 Monsieur Amoncou Fidel YAPI (nouvelle nomination)

 Directeur Général Adjoint de la Décentralisation et du

Développement Local :

 Monsieur DOUKOURE Yaya (nouvelle nomination)

 Directeur Général Adjoint de l’Administration du Territoire :

 Monsieur DOIN DOH Urie (nouvelle nomination)

 Directeur la Tutelle Economique et Financière :

 Monsieur AMOI Sanhou (nouvelle nomination)

 Directeur du Développement Local :

 Monsieur YAPI Ohouo Urbain (nouvelle nomination)

 Directrice de la Coopération Décentralisée :

 Madame AKA Walemin Hortense (nouvelle nomination)

 Directeur du Centre de Traitement des Informations Policières :

 Monsieur DOUMBIA Yahaya (nouvelle nomination)

 Directeur de la Logistique et des Infrastructures :

 Monsieur Edson KOUAME KOFFI (nouvelle nomination)

 Directeur de la Police Criminelle :

 Monsieur ZAGADOU Vincent De Paul (nouvelle

nomination)

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DU

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

 décret portant nomination du Directeur Général du Centre de

Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) :

 Madame Solange AMICHIA (nouvelle nomination)

 décret portant nomination du Directeur Général Adjoint du Centre

de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) :

 Madame Carole Ouédraogo épouse VERSTEEG (nouvelle

nomination)

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

 décret portant nomination du Directeur Général de Côte d’Ivoire

Tourisme :

 Madame Maleka MOURAD-CONDE (nouvelle nomination)

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

 décret portant nomination du Directeur Général de l’Institut

National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) :

 Monsieur DIABY Moussa Abdul Kader (nouvelle

nomination)

 décret portant nomination du Directeur Général Adjoint de l’Institut

National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) :

 Monsieur LOUM Georges Laussane (nouvelle nomination)

Projets de décrets

2- Au titre du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Le Conseil a adopté trois décrets :

 le premier décret porte modification de l’article 1er du décret n° 94-

520 du 21 septembre 1994 portant composition, organisation,

fonctionnement et attributions du Comité de privatisation, tel que

modifié par les décrets n° 2012-578 du 13 juin 2012 et n° 2017-

492 du 26 juillet 2017.

Ce décret modifie l’article 1er du décret ci-dessus mentionné afin de

réduire le nombre de représentant du Premier Ministre à deux

représentants au lieu de trois et d’introduire un représentant du Ministère

du Budget et du Portefeuille de l’Etat dans la composition du Comité de

privatisation.

 Le deuxième décret porte nomination des Membres du Comité de

Privatisation.

Ainsi, sont nommées membres du Comité de privatisation, les personnes

ci-après:

Au titre du Président de la République :

 Monsieur Cyrille DADIE, Conseiller à la Présidence de la

République ;

 Monsieur Doneci KONE, Conseiller à la Présidence de la

République ;

Au titre du Premier Ministre :

 Monsieur KOFFI Ahoutou Emmanuel, Directeur de Cabinet;

 Monsieur Sidy CISSE, Directeur de Cabinet Adjoint ;

Au titre du Ministère du Plan et du Développement :

 Monsieur KOUMA Madassa, Conseiller Technique ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

 Monsieur Alex POUHE, Conseiller Technique ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

 Monsieur BAMBA Seydou, Directeur Général du Portefeuille de

l’Etat ;

Au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie :

 Madame DIAKITE née COULIBALY Dohopieri Siramane

Mariam, Conseiller Technique ;

Au titre du Ministère du Commerce et de l’Industrie :

 Monsieur KOUATELAY Albert, Directeur de Cabinet Adjoint, au

titre du Commerce ;

 Monsieur OUATTARA Ténié Hyppolyte Eric, Conseiller

Technique, au titre de l’Industrie ;

Au titre du Bureau National d’Etudes Technique et de Développement :

 Monsieur KOFFI Paterne, Directeur du Département Economie,

Finances et Industrialisation.

 Le troisième décret porte nomination du Président du Comité de

Privatisation.

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur

KOFFI Ahoutou Emmanuel en qualité de président du Comité de

privatisation.

3- Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de

l’Intégration Africaine et de la Diaspora;

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de :

 Monsieur Maurice Kouakou BANDAMAN, actuellement

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République française, en qualité de

Représentant personnel du Président de la République de Côte

d’Ivoire auprès de l’Organisation Internationale de la

Francophonie, avec résidence à Paris en France ;

 Madame BAKAYOKO-LY Ramata, Professeur titulaire des

Universités en Pédodontie-Prévention, précédemment Ministre de

la Femme, de la Famille et de l’Enfant, en qualité d’Ambassadeur,

Déléguée Permanente de la République de Côte d’Ivoire auprès

de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science

et la Culture (UNESCO), avec résidence à Paris, en France ;

 Monsieur DOLE Gueu Albert, Ambassadeur, 2e

échelon,

actuellement Secrétaire Général Adjoint du Ministère d’Etat,

Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de

la Diaspora, en qualité de Représentant Permanent Adjoint de la

République de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations Unies,

de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, de

l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais

Nucléaires et de l’Organisation des Nations Unies pour le

Développement Industriel, avec résidence à Vienne en Autriche ;

 Madame YAPI née BAH Halley Christine, Ambassadeur, 1er

échelon, actuellement Directrice Europe du Ministère d’Etat,

Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de

la Diaspora, en qualité de Représentante Permanente Adjointe de

la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations

Unies, avec résidence à New York, aux Etats-Unis d’Amérique ;

 Monsieur GONE Feh Moussa, Ambassadeur, 2e

échelon,

précédemment Ministre Conseiller à l’Ambassade de Côte d’Ivoire

au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, en

qualité de Représentant Permanent Adjoint de la République de

Côte d’Ivoire auprès de la Communauté Economique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec résidence à Abuja au

Nigéria ;

 Monsieur OUATTARA Lamine, Ambassadeur, 1er échelon,

actuellement Premier Conseiller de l’Ambassade de Côte d’Ivoire

en Arabie Saoudite, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et

Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Burkina

Faso, avec résidence à Ouagadougou ;

 Monsieur BONY Boguy Léon Louis, Ambassadeur, 3e

échelon,

actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la

République de Côte d’Ivoire près la Cité du Vatican, en qualité

d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de

Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, avec résidence

à Rome ;

 Monsieur KONE Sakaria, Ambassadeur, 2e

échelon, actuellement

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République d’Afrique du Sud, en qualité

d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République de Maurice, avec résidence à

Pretoria ;

 Monsieur KONE Sakaria, Ambassadeur, 2e

échelon, actuellement

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République d’Afrique du Sud, en qualité

d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République de Namibie, avec résidence à

Pretoria ;

 Général de Division, KOUAKOU Kouadio Nicolas, actuellement

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République Gabonaise, en qualité

d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République Démocratique de Sao TomeEt-Principe, avec résidence à Libreville, au Gabon ;

 Monsieur COULIBALY Drissa, Ambassadeur 2e

échelon,

actuellement Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la

République de Côte d’Ivoire près le Royaume d’Arabie Saoudite,

en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la

République de Côte d’Ivoire près le Royaume de Bahrein, avec

résidence à Riyad en Arabie Saoudite ;

 Madame CAPET-BAKOU Annick Josiane, actuellement Consul

Général de la République de Côte d’Ivoire à New-York, aux EtatsUnis d’Amérique, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et

Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la

République portugaise avec résidence à Lisbonne ;

 Monsieur Maurice Kouakou BANDAMAN, actuellement

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la République française, en qualité

d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République

de Côte d’Ivoire près la Principauté de Monaco, avec résidence à

Paris en France ;

 Monsieur DIAMOUTENE Alassane Zié, précédemment Directeur

de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de

l’Intégration Africaine et de la Diaspora, en qualité d’Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte

d’Ivoire près la République Fédérative du Brésil, avec résidence à

Brasilia.

4- Au titre du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme;

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination, pour un mandat

de trois (03) ans, de Monsieur YEO Sonourgro Souleymane, en

qualité de Membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

5- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en

liaison avec le Ministère des Transports;

Le Conseil a adopté deux décrets :

 le premier décret porte nomination des membres du Conseil

d’Administration de la Société d’État dénommée « Port Autonome

d’Abidjan ».

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société

d’Etat dénommée «Port Autonome d’Abidjan », en abrégé PAA, les

personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur TOURE Abdou

Au titre de la Primature :

Monsieur TRAORE Karim

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État :

Monsieur KEHO Yaya

Au titre du Ministère des Transports :

Monsieur CONE Dioman

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Monsieur SOUMAHORO Dely

Au titre du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier :

Monsieur YAO Aristide Armand

Au titre du Ministère du Commerce et de l’Industrie :

Monsieur ESSO Loesse Jacques

Au titre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire :

Monsieur KOUASSI Kouadio Parfait

Au titre de la Direction Générale des Douanes :

Monsieur DA Pierre Alphonse.

 Le deuxième décret porte nomination du représentant de la

Présidence de la République au sein du Conseil d’Administration

de la Société d’Etat dénommée « Office Ivoirien des Chargeurs »,

en abrégé OIC.

Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Monsieur

Moussa CISSE, en qualité de représentant de la Présidence de la

République au sein du Conseil d’Administration de l’Office Ivoirien des

Chargeurs (OIC), en remplacement de Monsieur KONE Fako.

6- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en

liaison avec le Ministère de la Construction, du Logement et de

l’Urbanisme;

Le Conseil a adopté deux décrets.

 Le premier décret porte nomination des représentants de l’Etat de

Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de «l’Agence de

Gestion Foncière», en abrégé AGEF.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du

Conseil d’Administration de «l’Agence de Gestion Foncière», en abrégé

AGEF, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur BAKAYOKO Ibrahima ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Monsieur CISSE Abdoul Kader ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Monsieur TRAORE SEYDOU ;

Au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

Monsieur DIABATE Kaladji ;

Au titre du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme :

Monsieur KOUASSI N’Guessan Bernard ;

Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité :

Monsieur KABLAN Aman Jean Jacques.

 Le deuxième décret porte nomination des représentants de l’Etat

de Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la Société

dénommée «Société Ivoirienne de Construction et de Gestion

Immobilière».

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du

Conseil d’Administration de la Société dénommée «Société Ivoirienne de

Construction et de Gestion Immobilière» (SICOGI), les personnes dont

les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur DANHO Pierre Nandjui Abdou ;

Au titre de la Primature :

Au titre de la Primature : Monsieur YAO-BHOREY Kouakou Casimir ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat : Monsieur CISSE Makhete ;

Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable :

Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : Monsieur KOUASSI Kouamé ;

Au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

Au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : Monsieur KOALA Ouagabamba Celestin ;

Monsieur DIABATE Kaladji ;

Au titre du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité :

Au titre du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité : Monsieur SIMY Gildas Badizon ;

7- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en

liaison avec le Ministère de l’Economie et des Finances;

Le Conseil a adopté deux décrets :

 le premier décret porte nomination des représentants de l’Etat de

Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la Versus

Bank.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du

Conseil d’Administration de la Versus Bank, les personnes dont les

noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur KAMISSOKO Mamadouba ;

Au titre de la Primature,

Monsieur ACKA Yao Alexandre ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Monsieur BAMBA Seydou ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances

Monsieur TANO Kouakou Bruno ;

Au titre du Ministère de la Promotion des PME

Monsieur ZINSOU Marcellin.

 Le deuxième décret porte nomination des membres du Conseil



d’Administration de la Banque Populaire de Côte d’Ivoire.

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Banque

Populaire de Côte d’Ivoire, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence

Monsieur AGUIE Amaffon Germain

Au titre de la Primature

Monsieur MULUKU TRAORE Souleymane

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances

Monsieur FANNY Siaka,

Monsieur DIOMANDE Gondo

Au titre du Ministère de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la

Transformation du Secteur Informel

Madame GOOUREY Hugues Alain Kouassi

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat

Monsieur AHMED KONET Mohamed Hussein

Monsieur TOURE Yetjli Prosper

Au titre des Administrateurs indépendants

Monsieur Serges KOFFI-OURA Emile

Monsieur DAHO Mamadou

Monsieur KONE Anzoumana

Madame TOURE Massogbè

8- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en

liaison avec le Ministère de l’Economie Numérique, des

Télécommunications et de l’Innovation ;

Le Conseil a adopté deux décrets :

 le premier décret porte nomination des membres du Conseil

d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Agence

Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC ».

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société

d’Etat dénommée « Agence Nationale du Service Universel des

Télécommunications-TIC, en abrégé ANSUT, les personnes dont les

noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur BAMBA Yacouba

Au titre de la Primature :

Monsieur Mebeti DOSSO

Au titre du Ministère du Plan et du développement :

Monsieur KOUMA MADASSA

Au titre du Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications

et de l’Innovation :

Madame FOFANA Rockya

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Madame FOFANA Epse DIARA Mariame

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Madame FOFANA Na Mafingué Epse TOURE

Au titre du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier :

Monsieur MENIN Messou Agenor Stéphane Raymond

Au titre de l’Association des Consommateurs :

Monsieur SOUMAHORO Mansa

 le deuxième décret porte nomination des représentants de l’Etat de

Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration du VITIB S.A.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du

Conseil d’Administration du VITIB S.A., les personnes dont les noms

suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur ANÉ BONI

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Monsieur DOUMBIA Thiékoro

Au titre du Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications

et de l’Innovation

Madame FOFANA ROCKYA

9- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en

liaison avec le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité ;

Le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du

Conseil d’Administration de la Société d’État dénommée «Office National

de l’Assainissement et du Drainage ».

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société

d’État dénommée «Office National de l’Assainissement et du Drainage »,

en abrégé ONAD, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur Souleymane KONE

Au titre de la Primature

Monsieur POHAN Alain Philippe

Au titre du Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité

Monsieur DIOMANDE Drissa

Monsieur SIMY Gildas Badizon

Au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme

Monsieur Téan Jean-Michel GBA

Au titre du Ministère de l’Hydraulique

Monsieur Koffi Antoine DJAA

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État

Monsieur Franck Arnaud ASSI

Au titre du Ministère de l’Économie et des Finances

Monsieur Vakaramoko DOUMBIA

Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Monsieur Francois KOUABLAN

Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Monsieur Kassi Gabin AMANKOU

Au titre du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la

Couverture Maladie Universelle

Monsieur Pena Abdoulaye YEO.

10- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en

liaison avec le Ministère de la Communication, des Médias et de

la Francophonie;

Le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du

Conseil d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Ivoirienne De

Télédiffusion », en abrégé IDT.

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société

d’Etat dénommée « Ivoirienne De Télédiffusion », en abrégé IDT, les

personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Monsieur Venance KONAN ;

Au titre de la Primature :

Monsieur Mebeti DOSSO ;

Au titre du Ministère de la Communication, des Médias et de la

Francophonie :

Monsieur Georges MBRA ;

Monsieur Abdoulaye KOUYATE ;

Au titre du Ministère de la Culture et de l’Industrie des Arts et du

Spectacle :

Monsieur GALATY Sakro Florent ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Monsieur TAHI Fabrice ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Monsieur KOUADIO Amany Francis.

11- Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat, en

liaison avec le Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;

Le Conseil a adopté deux décrets :

 Le premier décret porte nomination des représentants de l’Etat de

Côte d’Ivoire au sein du Conseil d’Administration de la « Société

de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire » en abrégé

GESTOCI.

Ainsi, sont nommées représentants de l’Etat de Côte d’Ivoire au sein du

Conseil d’Administration de la « Société de Gestion des Stocks

Pétroliers de Côte d’Ivoire » en abrégé GESTOCI, les personnes dont

les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République :

Madame OULAI Madeleine ;

Au titre du Ministère de l’Economie et des Finances :

Monsieur TOURE Idrissa ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat :

Monsieur SEA Hilaire ;

Au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie :

Monsieur NIAMIEN Kouassi Ambroise ;

Au titre du Ministère du Commerce et de l’Industrie :

Monsieur KOIZAN Kablan Aimé.

 Le deuxième décret porte nomination des membres du Conseil

d’Administration de la Société d’Etat dénommée « Société pour le

Développement Minier de la Côte d’Ivoire », en abrégé SODEMI.

Ainsi, sont nommées membres du Conseil d’Administration de la Société

d’Etat dénommée « Société pour le Développement Minier de la Côte

d’Ivoire », en abrégé SODEMI, les personnes dont les noms suivent :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur KONATÉ KHALIL ;

Au titre de la Primature

Madame SANOU SALI ;

Au titre du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie

Madame KONDO née KOUASSI Marie Hélène ;

Au titre du Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État

Monsieur OYENIYE Fatayu ;

Au titre du Ministère de l’Économie et des Finances

Monsieur POUHE Alex ;

Au titre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Monsieur ABOUA ABOUA Gustave ;

Au titre du Ministère des Eaux et Forêts

Monsieur CURTIS Jean François ;

Au titre du Ministère du Plan et du Développement

Monsieur CISSE Aboubakar ;

Au titre du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des

PME

Monsieur TANO Adjegny Paulin.

Communications

Au titre du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de

l’Intégration Africaine et de la Diaspora ;

Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de :

 Madame DANG Thi Thu Ha, en qualité d’Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Socialiste du

Vietnam près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à

Rabat au Maroc ;

 Monsieur Rafael SORIANO ORTIZ, en qualité d’Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d’Espagne près la

République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;

 Monsieur AMIR HOSSEIN NIKBIN, en qualité d’Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Islamique d’Iran

près la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan ;

 Monsieur MOHAMED BOURHAN ALI, en qualité d’Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Djibouti près

la République de Côte d’Ivoire, avec résidence à Abidjan.

