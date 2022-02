Côte d’Ivoire: des armes de guerre découvertes chez Guillaume Soro à Bouaké

Le Procureur de Bouaké, Braman Koné, a annoncé samedi, la découverte d’une importante quantité d’armes au domicile de Guillaume Soro situé à Bouaké, à 350 km environ d’Abidjan. En réaction, le camp Soro récuse cette découverte « miraculeuse » au moment où Guillaume Soro se trouve en exil.

Des forces de défense ivoirienne ont fait une découverte d’armes au domicile de l’ancien président de l’Assemblée Nationale Guillaume Soro qui est actuellement en exil. Les armes découvertes ont été saisies, a déclaré samedi, le Procureur de Bouaké. Cette découverte fracassante intervient plus de 5 ans après la découverte en 2017, d’importante quantité d’armes et munitions au domicile du directeur du protocole, de Guillaume Soro, Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul, toujours à Bouaké.

Ayant appris l’annonce de la dernière découverte, le camp de Soro a réagi et dénonce un montage politique qui vise à nuire à leur leader. « La découverte miraculeuse de ces armes intervient au moment où M. SORO se trouve en exil depuis trois ans et qu’il n’a pas séjourné dans cette résidence depuis plusieurs années », relève le Directeur de la Communication. Il précise que la mise à jour de cette prétendue cache d’armes est d’autant plus invraisemblable que tout le long de l’année 2020, plusieurs unités de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police, munies de détecteurs de métaux et appuyées par des drones, ont procédé à des perquisitions multiples et tatillonnes dans les résidences habitées par M. SORO à Abidjan, Zakoua, Lafokpokaha et Bouaké.

Une manœuvre de Ouattara?

Pour le camp de Guillaume Soro, nul doute que cette nouvelle découverte d’armes est un montage bien planifié pour empêcher le renouvellement du visa de Guillaume Soro en Belgique. « Il est, en effet, bon de savoir que lors de son récent séjour à Bruxelles dans le cadre du sommet UE-UA, le président Alassane Ouattara s’est attelé à tout mettre en œuvre pour obtenir du ministère belge des affaires étrangères, le non-renouvèlement du visa accordé à M. SORO », indique le communiqué du camp Soro.

La découverte miraculeuse de cette cache d’armes vise tout simplement à fournir à M. Ouattara et à son gouvernement le justificatif nécessaire pour appuyer leur requête auprès des autorités belges, insiste le communiqué qui ajoute que : « ces méthodes de basse police, sont indignes d’un État sérieux et frappent du sceau de la fourberie leurs auteurs et commanditaires ».

Melv

