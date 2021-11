Côte d’Ivoire: des auditeurs de justice ont fait connaissance avec la DITT

Ils sont avocats, greffiers et autres magistrats en fin de formation, à avoir été reçus au siège de la Direction de l’Informatique et des Traces Technologiques. La délégation a été reçue par le Colonel Aly SAMASSI, Sous-directeur de l’Informatique.

Cette activité qui est une initiative de l’Ecole Nationale de Magistrature en collaboration avec le service Statistiques et Relations Extérieures de la DITT, avait pour objectif de présenter la DITT à travers ses différents services. Ce sont le Centre de Fusion et d’Analyse de Données (CFAD), la Vidéo Protection Urbaine (VPU) et la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC).

Présentation, démonstrations et visite des services ont rythmé cette journée. Les échanges qui s’en sont suivis, ont permis aux visiteurs du jour de mieux appréhender les services de la DITT. En outre, ses services sont de véritables supports pour les autres services de la Police nationale, mais également dans le cadre de l’instruction ou information judiciaire.

Notons que, la DITT à travers son service Statistiques et Relations Extérieures entend organiser d’avantage ce genre d’échanges, avec l’appareil judiciaire et les autres services d’enquête afin de renforcer sa collaboration avec ces différentes entités.

Melv Le Sage

