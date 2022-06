Côte d’Ivoire: des gens armés ont assassiné un bailleur de fonds, le complice a été arrêté aussitôt

Un acheteur de produits abattu hier à 6 h 15mn à son domicile nous rapporte Abidjantv.net par le biais de son observateur.

Avant hier matin l’acheteur et son chauffeur vont à Gagnoa pour le retrait d’une forte somme d’argent et ils retournent à kobouo dans la soirée et chacun rentra chez lui.

Hier matin aux environs de 6 h 15 mn l’acheteur reçoit la visite de deux individus chez lui sans hésiter l’un d’eux tire sur lui à bout portant plus de dix coups de feu, ils rentrent dans la chambre de l’acheteur de produits pour en sortir avec un sachet noir et prennent sa moto pour prendre la direction de Niarihio. Le deuxième continuait de tirer en l’air en quittant le village de Kobouo. Après près de 2km, ils abandonnent la moto et se cherchent dans la brousse .

Les dozos informés mettent leur stratégie en place .

Un groupe va directement à Niarihio et un autre à Gnalegribouo les deux sorties de Kobouo vers la ville de gagnoa.

Après une demie heure, un individu inconnu se renseigne dans le quartier Dioulabougou de Niarihio, s’il pouvait avoir rapidement un véhicule pour se rendre à Gagnoa. Les gens le trouvent un peu bizarre et informent les dozos déjà positionnés dans le village de la présence d’un inconnu dans leur quartier.

Harcelé de questions il avoue leur forfait mais cite comme complice le chauffeur de l’acheteur de produits et donne même son numéro de téléphone.

Les dozos retournent avec lui à kobouo mais arrivés, ils le gardent en lieu sûr et vont chez l’acheteur dont le corps était dans sa cour.

Un dozo lance le numéro donné par le malfrat, le téléphone sonne, un homme se retire de la foule pour répondre à son coup de file. Les dozos qui suivaient tous les mouvements mettent la main sur lui.

Les habitants de Kobouo vont vers les dozos pour en savoir pourquoi ils arrêtent le chauffeur .

Le chef dozo demande si c’est bien lui le chauffeur et vérifie l’appel reçu.

Plus de doutes c’est bel et bien le chauffeur de l’acheteur le commanditaire de l’opération de braquage.

Le troisième est encore en fuite mais pas pour longtemps .

