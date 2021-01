Côte d’Ivoire : des membres influents de l’opposition et de la société civile toujours en détention

Ils sont encore très nombreux en prison. Les nouveaux prisonniers qui sont allés trouver des anciens prisonniers comme Alain Lobognon. Actuellement, l’espoir est au diapason de les voir tous humer à nouveau l’air pur de la liberté avec cette heureuse vague de sortie de prison d’Affi N’guessan, président du Fpi et de Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda.

En tout cas, les Ivoiriens espèrent d’autres sorties progressives de prison. Hier, la toile s’est enflammée de joie, après que des internautes eurent posté que N’dri Pierre Narcisse, directeur de cabinet du président Bédié, porte-parole du Pdci-Rda, avait été libéré à la suite de Guikahué. C’est à croire que les Ivoiriens aspirent à tourner la page des sujets liés à l’incarcération d’un tel ou d’un tel autre. Mais hélas, hier, ce fut une joie de courte durée, “une joie fake-news”. L’on s’est rapidement rendu compte que N’dri Narcisse n’est pas encore sorti de la Maca.

Me Suy Bi Gohoré, avocat du Pdci-Rda, consulté, a rétorqué qu’ « on n’a pas de confirmation ». Certains proches du concerné gardaient l’espoir. « C’est une question de documents à finaliser » se soulageaint-ils. Quand Me Atabi Kouoto Honoré, avocat du professeur Guikahué, expliquait que « Le collectif d’avocats dont je fais partie est à pied d’œuvre, comme il l’a toujours été depuis le début de cette procédure, afin que la situation de tous les détenus liés au mot d’ordre de désobéissance civile soit traitée avec bienveillance et que tous recouvrent leur liberté, que celle-ci soit ou non assortie d’un contrôle judiciaire.

Des demandes de mise en liberté ont été introduites à cet effet et nous attendons leur suite. Le cas particulier de Monsieur N’dri Narcisse nous préoccupe au plus haut point ». Fort du dialogue politique dont les résultats se font sentir, il faut continuer à croire à la libération de tous les détenus.

Avec: Le Nouveau Reveil

