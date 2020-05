Côte d’Ivoire: « Des ministres regrettent l’absence de Gon, suite au 1er Conseil de gouvernement d’Hamed Bakayoko », révèle Chris Yapi

Selon les dernières révélations de Chris Yapi, la plupart des ministres regrettent l’absence de Gon, suite au 1er Conseil de gouvernement d’Hamed Bakayoko.

Avant de rentrer dans le vif du sujet du jour, j’aimerai alerter mes lecteurs sur des fake news qui me sont attribuées. Mon mode opératoire est connu : Chris Yapi tweete ses enquêtes, les publie généralement sur son blog Mediapart et enfin, les poste sur Facebook via le mur de Mme Nathalie Dasilva. Soyez donc vigilants et ne vous laissez pas avoir. Revenons à nos moutons.

Aujourd’hui, c’était son grand jour et les ministres en sont sortis traumatisés !Comme il fallait s’y attendre, Hamed Bakayoko entend endosser pleinement les habits de Premier ministre. Pour son premier jour de prise de pouvoir, il n’y est pas allé de main morte. En effet, voulant bien faire comprendre que désormais, c’est lui qui tient la barre, il a fait planer l’effroi sur ses collègues avec lesquels il partageait, il y a peu, le banc ministériel. Apostrophant les uns, rabrouant les autres, il a plongé les ministres dans le désarroi. Le message de Hambak à ses collègues était clair : la récréation est terminée !

Le Ministre qui a le plus souffert de l’arrogance du nouveau Premier ministre a été sans conteste le pauvre Aka Aouélé, Ministre de la Santé. Plusieurs fois, il a été coupé dans sa présentation et interrogé avec arrogance comme s’il s’agissait d’un écolier étourdi qui ne connaissait pas ses leçons.

Hamed Bakayoko s’est mis à le questionner sévèrement comme s’il connaissait quelque chose aux questions médicales, lui qui a été renvoyé de la Fac de médecine en deuxième année ! Les autres ministres tétanisés se terraient dans le silence et écoutaient le tout-puissant Hambak marquer son territoire. Tout le monde a bien compris le message : le nouveau Patron, c’est Hamed Bakayoko et chacun devra se tenir à carreaux !

Les membres présents sont sortis de ce premier Conseil de gouvernement en l’absence d’Amadou Gon Coulibaly, avec un sentiment mitigé. Le nouveau Premier Ministre n’a montré aucune forme de compassion pour son prédécesseur malade, bien au contraire ! C’était comme s’il voulait qu’on sache que la page de ce dernier est tournée.

En petits comités, à la fin du Conseil de gouvernement, les ministres ont partagé leur étonnement et leur indignation face à cette façon inélégante d’opérer d’Hamed Bakayoko. Aux dires de certains d’entre qui se sont confiés à Chris Yapi : « ADO n’a pas pitié de la Côte d’Ivoire, lui qui nous impose un loubard aux connaissances étriquées ».

Ceux qui avaient clairement montré leur appartenance au clan Gon savent qu’ils passeront bientôt à la trappe. Hamed Bakayoko aura-t-il la prétention de faire un remaniement prématuré ? Nul ne le sait pour l’instant.

Mais, une chose est sûre, la plupart des ministres regrettent déjà l’absence d’Amadou Gon Coulibaly, face aux premiers pas du nouveau Premier ministre, dont l’ambition sans compétence constitue un vrai danger pour la République.

Lire sur Yeclo

Comments

comments