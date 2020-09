Côte d’Ivoire: des moyens mis à Abengourou pour la précampagne

La coordination régionale du RHDP d’Abengourou a réceptionné 15 millions F CFA pour la précampagne du candidat Ouattara.

Le montant et le matériel roulant ont été remis aux différentes structures par le coordonnateur régional du RHDP, Abinan Pascal, qui présidait la cérémonie de lancement de la précampagne du candidat Alassane Ouattara à Abengourou.

« Le RHDP, c’est le plus grand parti politique de la Côte d’Ivoire et il le démontre », a-t-il fait remarquer, avant de mettre en mission les délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux la coordination régionale des femmes et des jeunes pour la précampagne de l’élection présidentielle du 31 octobre qui a débuté dimanche 20 septembre pour s’achever au mercredi 14 octobre 2020.

Le coordinateur régional du RHDP a indiqué que ces moyens mis à disposition pour une meilleure efficacité et mobilité sur le terrain, devraient pouvoir servir le parti et permettre au président Alassane Ouattara de débuter le premier mandat de la troisième République de Côte d’Ivoire.

