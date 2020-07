Côte d’Ivoire : des révélations inédites sur Charles Blé Goudé et Guillaume Soro

Pour répondre à Kouassi Bedos, Major Doumbia fait de troublantes révélation sur Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ce jour .

“Je vais te répondre pour l’histoire et non pour toi: c’est Soro qui a introduit les machettes à l’université en 1998 avec la création des bataillons blindés qui étaient une milice parallèle de protection du bureau exécutif national de la fesci : blé Goude était son secrétaire à l’organisation, Damana pickas étais sont secrétaire général adjoint. Ceux qui en ont fait les frais, c’est Drigone Faya Drigonéet ses amis en 1998, puis ces machettes ont été utilisées au Congrès de 98 ou Gbagbo était présent.

En 2000, C’est blé Goude qui la première fois a fait usage des machettes dans la nuit du 7 au 8 mai 2000 pour découper des responsables de section à port bouet . Honorable Zadi Doméné Daniel a été leur première victime. ( j’ai avec moi sur YouTube l’audio de l’un des proches de Blé Goude qui décrit clairement comment cette attaque armée a été organisée ). Moi je parle toujours avec les preuves.

D’autre part ( et ça c’est au delà du rationnel et des choses physiques) lorsque j’étais récemment malade et affaibli, j’ai mené un combat spirituel avec ces personnes qui en sorcellerie voulaient prendre mon âme, parce que je dénonce leurs crimes et je suis devenu gênant pour eux.

Il leur a été exigé comme condition pour que mon âme soit livrée, qu’ils donnent un seul nom de personne dont j’aurais enlevé la vie, pour que mon âme leur soit livrée pour qu’ils mettent un terme à ma vie comme ils le souhaitaient . Ils ont été incapable de fournir un seul nom, et à ce jour je suis vivant malgré leur attaques mystiques qui continuent. On va dire que ça c’est au delà du rationnel et que c’est un domaine qu’on ne peut pas cerner par le raisonnement scientifique.

Donc revenons au raisonnement objectif et rationnel : si vous ou tout autre personne avez le nom d’une seule personne dont l’assassinat peut être rattaché à mon nom , je vous prie de le rendre public, car ces adeptes de sorcellerie africaines qui ont signé un pacte avec le diable et qui veulent prendre ma vie, ont besoin de ça pour leur facilité la tâche.

Moi je n’ai pas de main tachée de sang d’innocents. Je n’ai jamais enlevé la vie à un être humain, comme BLE Goude ou comme Soro. J’ai les mains propres et le coeur blanc.

Par contre lui Blé Goude ne peut pas nier l’attaque sanglante du restaurant universitaire du 25 mai 2000, il a versé du sang d’humains. Marc BOUABRE, Hien Philip et autres sont des victimes et témoins encore vivants.

Il ne peut pas nier l’assassinat de BAKAYOKO Memissa defenestré à VRIDI. Il ne peut pas nier l’assassinat de Kignelman Jonas à Mermoz, il ne peut pas nier l’assassinat de Kouassi Hervé à williamsville (Konan Yves est encore vivant pour témoigner ), il ne peut pas nier l’assassinat de Kone Moudoulaye à Abobo (Ils ont coupé ses parties génitales pour des rituels sataniques de pouvoir et de notoriété ).

Lui et Soro qui désormais sont dans une alliance cabalistique se ressemblent. D’ailleurs on dit qui se ressemblent s’assemblent.

Lui aussi Soro ne peut pas nier l’assassinat de Kone Morel qu’il a fait emprisonner à Bouake, et l’assassinat extrajudiciaire de Kone Moussa dit barbu qu’il a fait extraire de prison pour aller le faire assassiner froidement . Il doit avoir d’ailleurs les nuits troublées, par les pleurs des âmes des gens qu’il a fait mettre dans des containers à Korhogo pour les faire assassiner par asphyxie et étouffement, en exposant ces containers à la chaleur suffocante du soleil brûlant de Korhogo.

Ces deux individus ont commis le crime suprême interdit dans toutes les civilisations humaines et toutes les religions du monde : enlever la vie d’un être humain. C’est au regard de ces crimes ultimes commis qu’ils n’auront jamais la paix de l’âme ni ici bas, ni dans l’au delà. Ce sont des gens destinés aux feux ardents des enfers .

Lire aussi : Côte d’Ivoire : “S’ils veulent brûler la Côte d’Ivoire,qu’ils encouragent leur gourou à faire un troisième mandat” (El Hadj Mamadou)

Ils mentent, font du marketing politique, ils se présentent sur des visages d’anges et cherchent à tromper le peuple sur ce qu’ils sont en réalité, pour se faire aimer pour accéder au pouvoir ( chose pour laquelle ils ont commis tous ces crimes odieux), et ils voient en moi un obstacle à la réalisation de leur projet . Pour eux, je suis l’homme à abattre, que ce soit par des voies mystiques ou physiques. Je suis le témoin gênant de l’histoire.

Je les regarde et je rigole , car j’ai mis ma foi au Dieu suprême, l’unique, l’omnipotent et l’omniscient qui tend sa main protectrice sur moi. C’est lui qui entoure mon corps et mon âme d’une ceinture de feu infranchissable par mes ennemis.

Ils sont vaincus par le saint Nom de Dieu suprême, et toute alliance et intention négative forgée contre moi retourne à l’envoyeur, au nom de Dieu.” A-t-il répondu.

Sapel MONE

Comments

comments