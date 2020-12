Côte d’Ivoire : dès sa libération de la prison, Pascal Affi N’guessan annonce des actions pour la libération des autres prisonniers

«(…) nous le rejoignons pour qu’ensemble, nous travaillions à faire en sorte que tous ceux qui sont encore en prison, puissent recouvrer la liberté, que tous les fils de Côte d’Ivoire se retrouvent dans l’unité et dans la fraternité. Que tous ceux qui sont en exil puissent rentrer notamment le président Gbagbo, Blé Goudé Charles et pourquoi pas Guillaume Soro parce que tous ceux-là sont des fils de Côte d’Ivoire et aucun fils de Côte d’Ivoire ne doit rester en exil ni en prison.» Pascal Affi N’guessan.

Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N’guessan, quelques heures après sa sortie de prison, a livré un message. Après avoir remercié tous les acteurs de sa libération, dont notamment le président Bédié, a souhaité que tous les autres prisonniers politiques soient libérés. Sa déclaration.

« Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont mené toutes les actions qui se soldent aujourd’hui par notre libération, dire merci infiniment aux militants de l’opposition, à toutes les personnalités étrangères, aux chefs religieux, aux fidèles de toutes les Eglises et de toutes les confessions religieuses. Parce que je sais qu’il y a eu beaucoup de prières qui ont été faites afin que nous recouvrions la liberté. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour que ces prières aient été entendues et aujourd’hui, nous soyons libre. Je voudrais saluer les responsables du Front Populaire Ivoirien (Fpi) à commencer par la première vice-présidente qui a assuré l’intérim. Je sais tout le travail qu’ils ont abattu. Dire merci au président Henri Konan Bédié parce qu’en tant que président de la plateforme, nous savons tout le combat qu’il a mené et qu’il continue de mener. Qu’il sache que nous le rejoignons pour qu’ensemble, nous travaillions à faire en sorte que tous ceux qui sont encore en prison, puissent recouvrer la liberté, que tous les fils de Côte d’Ivoire se retrouvent dans l’unité et dans la fraternité. Que tous ceux qui sont en exil puissent rentrer notamment le président Gbagbo, Blé Goudé Charles et pourquoi pas Guillaume Soro parce que tous ceux-là sont des fils de Côte d’Ivoire et aucun fils de Côte d’Ivoire ne doit rester en exil ni en prison. Nous saluons les médias qui ont rapporté les messages de nos positions et dire que nous sommes heureux. Saluer également les autorités qui ont été attentives et sensibles à tout ce qui a été fait de manière à ce qu’elles acceptent la décrispation et de donner un coup de pouce au Dialogue politique qui est en cours. Saluer le président Alassane Ouattara, c’est lui qui est quand même le décideur de cet acte et lui demander de ne pas s’arrêter seulement à cet acte mais de penser qu’il y a, beaucoup d’Ivoiriens qui sont encore en prison et que l’unité et la paix en Côte d’Ivoire dépendent en grande partie de lui. Nous, en tant qu’opposants, nous sommes prêts à jouer notre partition. Mais nous comptons sur lui pour que la Côte d’Ivoire retrouve une paix définitive et durable ».

