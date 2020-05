Côte d’Ivoire: des soroïstes réconfortent les populations dans le Haut-sassandra et la Marahoué

Koné Fangagné, vice-président du RACI et Président de la coalition des partis et mouvements Soroistes de la région Haut-sassandra et de la Marahoué a, au nom de Guillaume K. SORO, entamé avec les responsables des partis et mouvements de soutien à l’ex-premier Ministre, une série de dons de sucre et de vivre à la population de Daloa.

Des dons ont été faits de la part du Leader générationnel au personnel de la mairie, au commerçants du black Market, à des particuliers et nécessiteux.

Pour ce vendredi 15 mai 2020, Fangagné Mahamadou Koné était sur le terrain pour soulager les familles de démunis qui ont élu domicile devant la grande mosquée de Daloa avec des sacs de sucre et de riz. Toutes les familles présentes ce jour ont été servies et satisfaites.

« Dans l’esprit de solidarité prôné par le Président Guillaume Soro, il était nécessaire d’apporter un soutien aussi modeste soit-il aux populations. Et c’est dans ce cadre que nous menons toutes ces activités » a affirmé le premier responsable des soroïstes de la région.

