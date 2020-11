Côte d’Ivoire/ Désobéissance Civile : Alassane Ouattara élu pour un autre mandat,KOKUMBO descend dans les rues

Ce lundi 9 novembre 2020, les populations de KOKUMBO ont répondu massivement à l’appel de l’opposition, a appris AbidjanTV.Net

La marche pour la libération de la Côte d’Ivoire a mobilisé toutes les couches sociales de la commune. Une marche pacifique qui a occasionné l’arrêt de toutes les activités. Le commerce était fermé. Les véhicules de transport étaient à l’arrêt.

Les foules sont parties de Kimoukro et d’Akroukro, pour aller se joindre à celles du chef-lieu, avant qu’elles ne convergent toutes vers Niamkeykonankro et Kplessou. Ensemble, elles ont sillonné toute la localité (de l’est à l’ouest), pour manifester leur colère en rapport à la situation politique du pays. Composées de jeunes mais aussi, d’enfants et de vielles personnes, elles ont tenu à faire connaître à l’opinion et surtout au gouvernement, son mécontentement. La libération des prisonniers politiques et le retrait des forces de l’ordre des domiciles du président BÉDIÉ et des dirigeants de l’opposition, étaient au menu de leurs préoccupations.

Sapel MONE

