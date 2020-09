Côte d’Ivoire/ Désobéissance civile : GEORGES PHILIPPE EZALEY se prononce sur le sujet

+

GEORGES PHILIPPE EZALEY , VICE-PRÉSIDENT DU PDCI-RDA CRACHE DU FEU s’est prononcé dimanche sur le sujet qui brûle l’actualité ivoirienne depuis plus d’une semaine. Suite à l’appel à la désobéissance civile par le président du parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci Rda), GEORGES PHILIPPE EZALEY, a réagi.

« Le Président BÉDIÉ a dit “DÉSOBÉISSANCE CIVILE” dans une action unitaire de tous les partis politiques de l’opposition et dans une programmation efficace. Parce-que , lorsqu’on parle en dirait le RHDP n’entend pas ! En février, l’Opposition avait demandé qu’on s’assaillent pour dialoguer avant d’aller aux élections et plus rien ! Après tout ça , toute l’Opposition a écrit au gouvernement pour continuer le dialogue, ils n’ont pas réagit. En Mars, le Président BÉDIÉ a écrit au gouvernement, ils n’ont toujours pas réagit. Pourquoi le RHDP a peur du dialogue ? Mais pourquoi dans ce pays les gens refusent de dialoguer ? Jusqu’à ce que ce soit la COUR AFRICAINE qui dit au gouvernement que la CEI doit-être réformée. Le gouvernement n’a pas réagit.La COUR AFRICAINE encore leur dit que SORO GUILLAUME doit-être rétabli sur la liste électorale, le gouvernement n’a pas réagit.Et puis hier , la même COUR AFRICAINE demande au gouvernement de rétablir le Président LAURENT GBAGBO .Mais c’est dans quel Pays sommes-nous ? OUATTARA toi seul la COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE t’interpelle mais tu t’en fous ! Mais Président OUATTARA on dit quoi ? Comme on parle et que le Président OUATTARA n’écoute pas, la seule chose qui reste, c’est la DÉSOBÉISSANCE . Nous sommes prêts pour la prochaine étape, je demande aux IVOIRIENS de rester mobilisés et à l’écoute des MOTS D’ORDRES de la coalition des Partis politiques de l’opposition», a-t-il déclaré.

Sapel MONE

