Côte d’Ivoire/ Désobéissance civile: la jeunesse du PDCI, veut passer à l’assaut final

VALENTIN KOUASSI, Président de la Jeunesse PDCI Urbaine appelle à l’insurrection populaire à quelques heures du scrutin présidentielle en Côte d’Ivoire.

Initiée par l’opposition ivoirienne, la jeunesse du PDCI veut passer à l’assaut final du mot d’ordre de désobéissance civile.Ci-dessous le communiqué du Président de la JPDCI Urbaine .

À tous et à toutes, jeunes du PDCI-RDA, jeunes de Côte d’Ivoire, depuis maintenant 20 ans voir même 30 années par un cycle de 10 ans notre cher pays la Côte d’Ivoire traverse des crises successives, au point où aujourd’hui encore nombreux d’entre nous, de cette époque sommes encore confondus sous le vocable jeunes gens parce que n’ayant encore aucune situation stable.

Ces dix dernières années qui étaient censées nous redonner espoir nous ont fait voir de toutes les couleurs par toute sorte de promesses démagogiques, d’oppressions, de manipulations, de division et d’anéantissement de tous les fondamentaux d’une république et/ d’un Etat de droit.

Aujourd’hui par la force des choses, la Côte d’Ivoire toute entière est depuis quelques mois engagée contre l’adversaire commun, celui-là même qui est qualifié à juste titre de plus grand diviseur commun.

Alassane Ouattara, ayant pris en otage les institutions de la république s’apprête, contre vents et marées, malgré toutes les actions d’interpellations et d’appel au dialogue de toute l’opposition, à briguer un troisième mandat anticonstitutionnelle.

Jeune de Côte d’Ivoire, nous voici à un virage crucial de notre destin, de ce que sera la Côte d’Ivoire d’après Octobre 2020.

Nous devons mettre en œuvre la désobéissance civile afin d’empêcher le RHDP et son président, d’appliquer tous ces projets malsains qu’ils ne cessent de nous dévoiler chaque jour.

Jeunes filles de Côte d’Ivoire, jeunes gens de toutes les régions, sauvons ce qui reste de notre avenir et empêchons la tenue ce scrutin illégal selon les recommandations de nos leaders.

Le pays nous appelle !

VALENTIN KOUASSI

