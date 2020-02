Côte d’Ivoire : Desormais la capacité d’enrôlement passera à 646 kits activés sur toute l’étendue du territoire national

MULTIPLICATION DES CENTRES D’ENROLEMENT POUR LA CNI : SIDIKI DIAKITE DONNE DES PRECISIONS

« En termes de perspectives, en plus des 300 kits activés et qui sont fonctionnels, nous avons en prévision, cela à partir de vendredi 28 février prochain, d’activer 344 kits supplémentaires. Cela va doubler la capacité d’enrôlement, qui passera à 646 kits activés sur toute l’étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, notamment le jeudi 6 mars prochain, 400 autres kits seront activés pour donner le chiffre de 1046 kits activés sur l’ensemble du territoire national.

Avec ce chiffre, nous couvrirons déjà non seulement les 108 départements que compte le territoire national, les 33 régions mais aussi les 475 sous-préfectures fonctionnelles et dans les sous-préfectures créées non fonctionnelles. Nous aurons donc dans les 509 circonscriptions administratives créées et dans les 201 communes des kits d’enrôlement fonctionnels.

A partir de 6 Mars 2020, la capacité de production des cartes sera multipliée par trois. Mais mieux, le 15 Mars prochain, en plus de ces 1046 kits actifs, un milliers d’agents sont en ce moment en formation et seront opérationnels, pour porter le nombre de kits activés à 2000 sur le terrain.

Dans la projection qui est également faite, à partir du 15 mars, 2000 kits nomades seront également mis en circulation, qui vont permettre à l’enrôlement des pétitionnaires sur leurs lieux de travail, sur les marchés, dans les universités et supers marchés. »

